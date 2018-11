Fútbol | Valencia CF «¿Rodrigo? Es fútbol. Son situaciones que no tienen explicación» Marcelino, que vivió el encuentro con mucha tensión, en la banda del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. / EFE El Marcelino afirma que sus jugadores ven la portería muy pequeña y confía en que la victoria ante el Getafe dé confianza al equipo LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 11 noviembre 2018, 01:29

El Valencia de Marcelino García Toral encontró ayer en el VAR su mejor aliado: «Ante el Getafe nos ayudó, otras veces no lo hizo, está para impartir justicia». El hecho de vencer por un solitario gol y de penalti no soluciona los problemas que lastran al club centenario: «Me hubiera gustado tener otras cuatro oportunidades tan claras como en el primer tiempo. Quizá estos jugadores necesiten marcar varios de manera consecutiva y cuando lo hagan ganarán confianza. Ahora ven la portería muy pequeña. Tenemos que insistir. Esta falta de acierto nos está penalizando. Hay que mirar al futuro y descansar. Luego pensar en el siguiente tramo de la temporada. Después de estas dos victorias nos tiene que aumentar la confianza. Y esa confianza redunda en acierto».

Marcelino también se lleva del Coliseum la portería a cero: «Volvimos a no encajar y siempre que lo haces estás más cerca de ganar. Estamos sólidos en esa faceta. Y lograr la victoria significa que el buen trabajo te da resultados. La temporada pasada perdimos los dos partidos contra el Getafe así que estamos muy contentos».

El preparador asturiano, que sigue pensando en que el objetivo del Valencia es «terminar en zona Champions», considera que las últimas victorias no le reivindican como técnico al igual que las derrotas tampoco le ponían en la cuerda floja. «A nivel personal siempre he estado fuerte porque creo en nuestro trabajo. Fuimos constantes en la idea. La temporada pasada fue exitosa y tenemos que seguir trabajando e intentando mejorar. La idea de mejorar es una parte muy importante en el trabajo de todos nosotros. Creemos en este grupo y en estos futbolistas. Me alegra más ganar que empatar, pero el resultado no modifica para nada mi forma de pensar», comentó.

Marcelino habló de tres de sus hombres. El primero, Parejo, futbolista que volvía tras haber superado unas molestias en el costado y que anotó el gol que dio la victoria al Valencia. «Finalmente Kondogbia se quedó en el banquillo, Parejo es un jugador con mucha personalidad. Tenía que meter gol porque el último penalti lo falló. Estamos muy satisfechos de su rendimiento y de que acertara para ganar el partido». El segundo jugador al que hizo referencia fue Rodrigo y de quien Marcelino afirmó no preocuparle que esté lejos de ser el de la pasada campaña: «Esto es fútbol. Son situaciones que no tienen explicación por mucho que se piense o se analice. Lo importante es que es un muy buen futbolista. Lo necesitamos a su mejor nivel y ese mejor nivel va a llegar. Contra el Young Boys hizo un gran partido pese a no marcar. Hoy tuvo tres claras ocasiones de gol. Lo importante es generar y el acierto llegará. Su esfuerzo es fenomenal. Le falta ese acierto y después del parón meterá y todo cambiará».

El tercer protagonista por su ausencia fue Batshuayi, quien vio el partido desde Valencia: «No estoy disgustado con él. Siempre soy positivo. Intento ayudar, transmitir y exigir al mismo tiempo. Es difícil, pero lo que siempre intento es ser justo. Tengo que tomar decisiones. Elegir primero 18 y luego 11. Tengo que intentar ser coherente, analítico y justo. Nunca doy recados. Cuando me preguntáis por un jugador hablo sólo de él. Cuando le doy un recado a un futbolista se lo digo a él».