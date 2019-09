Rodrigo frena en pleno partido el intento de corear a Marcelino Protesta antes del partido enfrente de tribuna. / lp El jugador, defendido por el asturiano y uno de los capitanes, se justifica: «Hay que guardar respeto al nuevo entrenador» C. V. VALENCIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:28

Había terminado el tiempo en el primer tiempo para que los jugadores pudieran beber. Rodrigo estaba cerca del área para presionar a la defensa madrileña y entonces, desde el fondo de animación, se inicia un cántico. «¡Marcelino, Marcelino!» A muchos les pilló por sorpresa pero también es verdad que hasta ahora el público no ha tenido la oportunidad de despedirse del entrenador asturiano tras su fulminante destitución. Al fin y al cabo, fue el técnico que le hizo campeón de Copa. Casi sin tiempo para sumarse a la inicativa coral, Rodrigo desde le terreno de juego hace gestos de negación hacia la grada con el fin de que cesen de inmediato. Rodrigo es uno de los capitanes del vestuario, protagonista también del no traspaso al Atlético y uno de los que decidió no hablar ni en el último partido de Liga ni tampoco en la previa de Champions en Londres. «Hay que guardarle un respeto al nuevo entrenador que tenemos», decía después en los micrófonos de GOL para explicar sus gestos.

Tuvo su efecto casi inmediato esa reacción del futbolista porque casi de inmediato ese grupo de aficionados dejó de corear a Marcelino y se escuchó un tímido cántico con el nombre de Celades. De momento al nuevo técnico la afición le guarda la lógica prudencia antes de pronunciarse. En su tercer partido. Le queda un mundo todavía.