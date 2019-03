Rodrigo destaca el empuje del Valencia y no habla del Barça Sábado, 23 marzo 2019, 00:46

El valencianista Rodrigo afirmó en rueda de prensa que jugar en Mestalla siempre es especial y con la selección todavía más si cabe. «Para mí es importante y jugar bien, peor no me creo el '9' de la selección, sino un futbolista que quiere crecer, aportar y ser protagonista», explicó. El delantero admitió que la temporada no empezó bien para él ni para su equipo, pero que lo importante es que pudieron darle la vuelta a la situación. «Estamos en un buen momento tras haber alcanzado la final de Copa del Rey y con lo que nos queda por delante en Liga y Liga Europa, todavía más», agregó el jugador blanquinegro, quien señaló que no le preocupa en estos momentos el interés que pueda tener el Barcelona en su contratación.