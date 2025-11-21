Una rivalidad centenaria con demasiados años de ausencia

Adrián Cambra Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:38 | Actualizado 01:40h. Comenta Compartir

Tras casi cuatro años de larga espera, mañana habrá otra vez un derbi, marcado por esas ganas de volver a presenciar la histórica rivalidad. Tenemos que echar la vista unos cuántos años atrás para comprender la singularidad de este partido. Hasta 1909, para ser precisos. Este es el año donde nace el… ¡Levante! Y sí, el Levante es un club más antiguo que el Valencia, a pesar de que pueda prestar a confusión dado que este último lleva el nombre de la ciudad. El club granota nace bajo el nombre de Levante FC, pero esta no es la institución que conocemos hoy en día, ya que también surgiría en el mismo año el Gimnástico Unión Deportiva. Estas dos entidades pasarían a fusionarse en el año 1939, formando el Unión Deportiva Levante-Gimnástico (UDLG), que se transformaría dos años después en el actual Levante UD. Por su parte, el Valencia Club de Fútbol nacería en 1919. Ya en 1931, se encontraba disputando choques contra los equipos españoles más importantes del momento.

Entre Valencia y Gimnástico ya hubo duelos de rivalidad, pero para empezar a encontrar los primeros partidos entre blanquinegros y el Levante que todos conocemos, nos tenemos que ir hasta el año 1936. Estos se dieron en una competición llamada «Copa de la España libre», la cual enfrentaba a equipos de la Comunidad Valenciana y de la zona de Cataluña durante la Guerra Civil, ya que estos eran territorios republicanos. El formato consistía en una fase de grupos conformada por Levante, Valencia, Espanyol y Girona. Bueno, si algo se puede hablar de este torneo es de la clara superioridad existente por parte del Levante. En sus partidos en el grupo golearon con un contundente 0-4 y 6-2 al Valencia, y en la final que volvía a enfrentar a ambos equipos, los granotas tampoco perdonaron y se alzaron con el título ganando por 0-1. Aunque durante años no se le dió validez a este título, en 2023 la federación le otorgó el reconocimiento oficial, convirtiéndose en un título más en las vitrinas levantinistas.

El problema de este derbi siempre ha pasado por la escasez de veces que se ha jugado con respecto a otros, como podrían ser el madrileño (Real Madrid-Atlético de Madrid) o el de Barcelona (Barça-Espanyol). Esto se debe a que el Levante ha estado muy pocas temporadas en primera división en comparación con el Valencia. Desde que el equipo ché ascendió en la campaña 1930-1931, únicamente ha vuelto a bajar a los infiernos de segunda división en la temporada 1985-1986, para tan solo un año después volver a ascender. La historia del Levante ha sido un tanto rocambolesca, ya que no es hasta 1964 que sube a la máxima categoría. En esta temporada, y en el primer partido de la historia entre estos dos vecinos, el Valencia vencería por 5-3, mientras que la vuelta en el campo del Levante concluiría con una victoria de los locales, por 1-0. Durante otra campaña más, ambos equipos seguirían en la élite, y se repetiría la historia de la temporada anterior, con un Valencia ganando en casa con un 2-0 y un Levante que haría lo mismo con un 2-1.

Sin exagerar, este sería el último derbi en primera división de todo el siglo. Esto debido a que en la campaña 1965-1966, los granotas volverían a caer a la categoría de plata, y una mala racha se prolongó durante unos años en los que el equipo estuvo atrapado en esta competición, llegando incluso a descender dos veces a la tercera división del fútbol español, siendo una de esas ocasiones en la década de los 70. Ni siquiera la llegada al equipo de un balón de oro como Johan Cruyff en la temporada 1980-1981 pudo reconducir la situación, y tras haber vuelto unos años antes a segunda, el equipo volvería a caer a Segunda B en la temporada 1983-1984, manteniéndose en esta hasta la temporada 1998-1999, en la cual volvió a ascender.

El dato curioso de todo esto es que ni siquiera se produjo un derbi valenciano cuando el Valencia CF descendió, ya que el Levante en ese momento se encontraba ya en segunda B. Es a partir de la década de los 2000 que todo empieza a cambiar. Después de casi 40 años, el Levante por fin volvía a primera en el año 2003-2004. Hablamos de que los vecinos regresaban en un momento en el que el Valencia Club de Fútbol era el mejor equipo del mundo, y venía de conseguir un histórico doblete de Liga y Europa League. Casi nada.

No iba a ser fácil volver a enfrentar al eterno rival, y en las tres temporadas que los granotas estuvieron en primera división entre 2004 y 2008, el Valencia venció 3 partidos, se firmaron las tablas en otros dos, y el Levante consiguió el triunfo en uno de ellos, más concretamente en el de la temporada 2006-2007, y logrando su mayor goleada en la historia de los derbis en primera con un 4-2 como locales en el Ciutat de Valencia. Curiosamente, una temporada después sería cuando se produciría también la victoria más abultada del Valencia sobre el Levante en primera división, con un 1-5 también fuera de casa. En ambos partidos, el equipo che contaba con figuras de reconocido prestigio como eran la de David Villa, David Silva o Albelda.

Ubicamos el mejor momento histórico del Levante en la década del 2010, ya que estuvo durante 10 temporadas en primera división. De estos 20 choques disputados el Valencia sacó los tres puntos en 9 ocasiones, siendo 4 de ellas fuera de casa. Otros 7 duelos se saldaron con reparto de puntos, y en los otros 4 partidos el Levante salió victorioso.

La última temporada de derbi fue la 2021-2022. Esta nos dejó con uno de los partidos más competidos entre ambos equipos. Empezaría ganando el Levante por 2-0 con goles de Campaña y Roger Martí, pero el Valencia remontaba a partir del minuto 44 con un doblete de Gonçalo Guedes y Carlos Soler, respectivamente. Aunque Enis Bardhi metió un gol en el 91, el partido se lo llevaron los chés con un resultado de 3-4, en uno de los choques que más goles en total nos ha dejado esta rivalidad en su historia.

A partir de aquí muchos sabemos lo que sucedió: los granotas volvieron a bajar a los infiernos, pero al Valencia tampoco le ha ido muy bien desde entonces, coqueteando varias temporadas con el descenso. La realidad es que hay una diferencia notable entre ambos equipos: los blanquinegros son el quinto clasificado en la tabla histórica de la liga, mientras que el equipo de Orriols se posiciona en la vigésimo séptima posición. Los enfrentamientos en primera sitúan al Valencia con 15 victorias, al Levante con 8, y deja tras de sí un total de 9 empates. También nos deja la sorprendente estadística de que el Levante nunca ha ganado en Mestalla.

La rivalidad ha tardado en asentarse, pero gracias a la regularidad en la categoría que ha tenido en los últimos años el equipo granota esta parece estar aquí para quedarse. Son dos historias completamente distintas, pero la mala situación de este año en la tabla por parte de ambos hace que haya un añadido en ese pique que en la actualidad ha ido 'in crescendo'. Se espera un partido calentito en el que ya no es la asfixiante mala situación la que obliga a ganar, sino el orgullo de dos instituciones.

Reporta un error