Fútbol | Valencia CF «Los rivales ya saben cómo juega el Valencia, debemos subir el nivel y ser más listos que antes» Neto, durante una sesión de trabajo en la estadía del Valencia en Crans-Montana. / Lázaro de la Peña / VCF «Venir es lo mejor que me podía pasar, cuando tienes las cosas claras te debes dejar llevar por la intuición y el corazón», asegura HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 30 julio 2018, 01:05

Norbeto Murara 'Neto' (Araxá, 19 de julio de 1989) fue el primer fichaje de la pasada temporada. De hecho, fue la única novedad en la presentación del equipo y en el trofeo Naranja. Neto llegó de la Juve para ser feliz. Para jugar. La temporada salió redonda a nivel individual y colectivo. El Valencia le abrió las puertas de la selección brasileña. No fue al Mundial de Rusia en una decisión injusta de última hora, pero su nombre empieza a contar con más fuerza. Es uno de los futbolistas de la plantilla con un discurso más claro, transparente y equilibrado. Neto tiene siempre cosas que decir pero lo más importante es que sabe cómo decirlas. Acaba de ser padre y eso siempre provoca un giro total en el capítulo de las prioridades. Su trabajo ha sido recompensado con el respeto de Mestalla.

-El primer partido de Liga es contra el Atlético de Madrid, un duelo considerado de Champions. Un debut muy duro para abrir boca.

-Un encuentro duro, es cierto, pero la Liga no te ofrece partidos fáciles. A nosotros nos gusta jugar partidos importantes y tenemos que mantener el mismo espíritu que la temporada pasada.

-¿Le hubiera gustado iniciar el campeonato con un rival en principio más asequible?

-Cuando un equipo está en una liga de este nivel no puedes elegir. Entonces hay que estar preparado para lo que venga y cada partido será más difícil independientemente del nombre del equipo.

-Recuerdo el año pasado que en Evian dijo que creía que venir al Valencia era lo mejor que le podía pasar en la vida. ¿El tiempo le ha dado la razón?

-Estoy al cien por cien seguro de que sí. He disfrutado del año que he vivido y he sentido la satisfacción de poder ayudar a mi equipo. Creo que es lo más importante, cuando trabajas es importante saber que haces las cosas bien, que estás sufriendo y al final tienes la recompensa. Yo tenía muy claro lo que quería, tuve mucho tiempo para pensar qué era lo mejor para mí y cuando uno tiene las cosas claras se debe dejar llevar por su intuición y su corazón.

-¿En casa comenta con su esposa que ha sido un acierto venir al Valencia?

-Sí, lo hemos hablado. Más que nada lo comenta ella, que ha vivido junto a mí el tiempo que no jugué mucho, que no lo pasé bien. Soy una persona muy competitiva, cargada de adrenalina. Cuando terminó la temporada pudimos reflexionar, hablar y comentar todo lo que pasó y nos dimos cuenta de que lo que hemos vivido en Valencia ha sido muy gratificante. Nos da ganas para querer ser mejores.

-Cuando alguien está en la élite, ¿es importante que haya alguien al lado que dibuje con precisión la realidad?

-Creo que es muy importante tener al lado ese tipo de persona. Para mí mi mujer es una persona fundamental. Siempre me ha ayudado. Tener una persona así cerca te ayuda a parar, a pensar un poco más, pensar dos veces y no precipitarte.

-Acaba de ser padre, ¿cuántas veces ha llamado estos días a casa para saber de la niña?

-La verdad es que ahora, a los que formamos parte del equipo de los papás, las concentraciones nos pesan mucho. Mi hija tiene seis meses y siempre que puedo hago una videollamada. Me doy cuenta de que cambia cada día. Siempre quiero estar con ella y si duerme, le digo a mi mujer que hagamos una videollamada para que me la enseñe. Con el primer hijo creo que quieres hacer de todo, incluso demasiado. Para mí ha sido un cambio espectacular y doy gracias a Dios. Creo que soy un padrazo (ríe).

-En las dos temporadas en la Juventus no gozó del protagonismo que hubiera deseado. En el Valencia es titular -el segundo futbolista con más minutos la pasada temporada-, ¿cómo acomete un portero ese proceso en un breve espacio de tiempo?

-En la Juve no jugué con la continuidad que quería, mi carácter como portero es para jugar todos los partidos. Yo busco eso y por eso vine al Valencia, a tener la posibilidad de jugar, lo que yo buscaba era una motivación. Y luego encima las cosas salieron como han salido. Te hace disfrutar más, ver las cosas muy positivas. Es importante el trabajo, el que hemos hecho, estar ahí y no rendirse. Mucha gente tenía dudas, no era fácil pero lo hemos logrado. Luchamos, igual que haremos esta temporada, donde todos nos conocen y tendremos que rendir más de lo que lo hemos hecho.

-El Valencia ya no es una sorpresa. Los rivales ya saben cómo juega el equipo de Marcelino.

-Claro, los rivales ya saben a qué jugamos, por eso debemos subir de nivel y estar más listos que antes. Ahora llega lo bonito para los que pensamos a lo grande. En el inicio de la Liga pasada sorprendimos, los inicios son fundamentales para sumar puntos y luego hay que tener tranquilidad. Hemos sido fuertes. Existían dudas a nivel externo pero en el grupo, a nivel interno, estaba el convencimiento de que se podía lograr lo que hemos conseguido.

-¿Le gusta el VAR?

-Tengo dos opiniones sobre eso. Como portero creo que al nivel al que ha llegado el fútbol, con los intereses que hay ahora, va a ser mucho mejor. Hasta ahora, un partido lo podías perder por un fuera de juego que no era o un penalti injusto. Eso ahora no va a pasar. El resultado será justo.

-¿Y cómo aficionado?

-Ahí no me gusta. Se pierde la tensión con el tiempo que se tarda en revisar la jugada. Se enfría un poco. Desde la tele no me gusta.

-Con el VAR el tiro de Messi en Mestalla hubiera sido gol (el balón botó dentro de la portería).

-(Ríe) Mejor que haya entrado este año el VAR porque si llega a estar la temporada pasada la hubiera liado.

-Es un portero muy activo en los entrenamientos. Con intensidad y mando.

-Lo que me gusta mucho es trabajar, salir al campo y sentir que he dado un paso adelante. Es la mejor forma para mejorar las cosas. Siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor.

-El año pasado fue fundamental en muchos partidos y en la parada de penaltis. ¿Ha mejorado como portero bajo el mando de Otxotorena?

-Para los penaltis no hay una fórmula mágica. Hoy en el fútbol los delanteros estudian a los porteros y los porteros estudian a los delanteros. Hay muchos medios y el nivel sube tanto para el que para los balones como para el que marca goles. Con Otxotorena la conexión que existe es fundamental. La posición de portero es muy delicada y es fundamental tener al lado a gente que piensa contigo.

-¿Siente el respeto de Mestalla?

-Sí y todo se gana trabajando, ganando los partidos. Lo que habla por ti es el césped y ahí no puedes engañar a nadie. Trabajar, mejorar, subir el nivel, pensar en grande, ser ambicioso... Todas esas cosas la gente las percibe.

-¿Siente que la buena relación con los porteros y la competencia sana le hace ser mejor?

-Para un equipo es importante tener competencia, esa parte te hace subir el nivel. El tuyo y el de todo el equipo. Si tienes a tu lado a personas acomodadas, que no buscan algo más, el nivel del colectivo nunca mejora.

-Esta temporada es de Champions y de Centenario del club.

-Es obvio que vamos a dar el máximo por el Valencia pero hay que hacerlo con los pies en el suelo, tranquilos, queriendo lograr muchas cosas pero sin euforia ni ansiedad. Con tranquilidad porque sabemos lo que buscamos. Con la tranquilidad que tuvimos el año pasado es como se consiguen las cosas.