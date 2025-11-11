¿Qué rivales le pueden tocar al Valencia y Levante en la segunda ronda de la Copa del Rey? Los partidos se disputarán entre el 2 y 4 de diciembre y se aplicarán unos criterios de proximidad más amplios

Después de superar hace escasas dos semanas el primer trámite de la competición del 'KO', la Copa del Rey vuelve a asomar a la vuelta de la esquina. Lo hace inicialmente con la celebración del sorteo de segunda ronda, que se albergará este martes 11 de noviembre a partir de las 13:00 horas en la sede de la RFEF. Y en los bombos habrá distinta representación valenciana, entre ellos los clubes de Primera División, que no fallaron en su primer test.

¿Pero qué rivales le pueden tocar tanto al Valencia CF como al Levante UD? Debido también a la distribución de las bolas según la categoría en que compiten, tanto los valencianistas como los granotas se enfrentarán a un rival que no compite a fecha de hoy en el fútbol profesional. De Segunda Federación siguen vivos el Atlético Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey. Además, también figura el Torrent CF, lo que puede deparar un derbi valenciano. En caso de no ser uno de ellos según el momento en que salga el nombre de Valencia y Levante, ya que hay seis rivales para ocho equipos de LaLiga EA Sports, les tocará uno de Primera Federación. Los supervivientes son Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara, Talavera y Eldense.

Nuevamente y debido al cambio de formato, al menos en lo que a los rangos para fijar los emparejamientos se refiere, los criterios de proximidad estarán presente. Se hace para facilitar los desplazamientos de los clubes y por otra parte intentar incentivar una mayor asistencia en estos primeros duelos. A diferencia del primer sorteo, ahora se reducen a dos estos grupos en que se reparten los rivales. Dichos compromisos se disputarán a principios del próximo mes, entre el 2 y 4 de diciembre, con horarios que se fijarán a lo largo de la presente semana.