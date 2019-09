Riba-roja investiga el «pelotazo» de Porxinos Un aspecto del paraje de Porxinos en el término municipal de Riba-roja en 2017. / Irene Marsilla El Ayuntamiento apunta a que la empresa ligada al Valencia obtuvo un beneficio de 137 millones de euros R.D. Valencia Miércoles, 11 septiembre 2019, 13:51

El Ayuntamiento de Riba-roja ha decidido dar luz verde a una comisión, que se decidió en la anterior legislatura, para investigar lo que, según la corporación, fue el «pelotazo» de Porxinos en el que se vio envuelto el Valencia CF, que tenía la intención de establecer allí la ciudad deportiva y la construcción de numerosas viviendas. La cifra que apunta el Ayuntamiento son 137 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que no avanzó la propuesta de comparecencia del ex alcalde Francisco Tarazona (PP), Juan Soler como máximo responsable del Valencia en el año 2005 y el ex conceller de Territorio Rafael Blasco «–encarcelado por corrupción-» según especifíca el comunicado municipal

Las pruebas, dice el Ayuntamiento, obtenidas hasta ahora certifican que la empresa ligada al Valencia, denominada Litoral del Este, compró terrenos en Porxinos por valor de 29 millones de euros, los vendió más tarde por 166 millones y, finalmente, obtuvo un beneficio de 137 millones de euros, lo que el propio Soler calificó de «pelotazo».