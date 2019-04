Los reyes de la defensa se citan en el Wanda Godín y Garay, líderes defensivos de Atlético y Valencia, durante el duelo de Mestalla. / afp/j.j. El técnico blanquinegro acude con lo justo al encuentro debido a las bajas y Sito completa una lista a la que no llega a tiempo Piccini «El Atlético es el peor rival que nos podía tocar en este momento, pero les podemos ganar», avisa Marcelino TONI CALERO Miércoles, 24 abril 2019, 00:06

valencia. Y de repente una roca. En tan sólo tres días, el Valencia va a pasar de aguardar un despiste en la circulación del Betis para tener opciones a enfrentarse a un equipo que no entiende de fisuras. El Atlético de Madrid es el dentista del que hablaba Joaquín Caparrós, uno de los rivales más incómodos del fútbol europeo que ha hecho de la defensa un arte. En ese proceso se encuentra Marcelino, que ha mejorado al Valencia defensivamente respecto al año pasado hasta situarse relativamente cerca, en cuanto a números, del intratable Atlético. «Es un gran equipo, con mayúsculas. El Atlético tiene grandísimos futbolistas dentro de una idea de juego que ha desarrollado durante muchos años. Tiene un grandísimo entrenador y es un espejo en el que mirarnos», analizó Marcelino, a quien no le cuesta lo más mínimo elogiar a Simeone y su Atlético cada vez que les cruza el destino.

Jan Oblak, un clásico, y Neto Murara, indudablemente uno de los mejores porteros de la Liga, representan mejor que nadie esa fortaleza de Atlético y Valencia. 21 goles han encajado los rojiblancos por 28 los blanquinegros. No hay nadie, salvo el Getafe (29) que se arrime a los dos equipos que tienen cita en el Wanda Metropolitano. El Valencia, por cierto, acumula ocho años sin derrotar al Atlético en su casa y por ende, aún no ha conseguido ganar en el espectacular estadio de los colchoneros. «Es el peor rival que nos podía tocar en este momento. El Atlético ha perdido un partido y ha encajado siete goles en el Wanda», recordaba Marcelino.

Simeone devolvió las 'flores' al Valencia y aseguró no verse sorprendido por «el crecimiento de un equipo tan fiable». «A principio de temporada le faltó gol, pero siempre ha sido competitivo. Tenerlo en esta posición en la tabla, en semifinales de la Europa League y en la final de la Copa del Rey habla por sí solo de la plantilla que tiene», concedió el argentino, que pierde a Giménez como compañero de Godín pero recupera a Savic y un Griezmann que se perdió la pasada jornada por sanción.

Los partidos aprietan para todo pero en este caso más al Valencia por lo que pone en juego. El Atlético defiende su segunda plaza, el equipo de Marcelino necesita no desentonar en el Wanda para mantener abierta la pelea por ser cuarto y llegar a la Champions League. «Venimos de una dinámica positiva, somos sólidos y en los últimos veintidós partidos sólo perdimos uno. Tenemos tiempo para pensar y nos quedan tan pocas semanas que debemos centrarnos», apuntó Marcelino, convencido de que «a un partido» el Valencia puede sorprender al Atlético de Madrid: «Creo que en una liga todavía no tenemos el nivel para poder competir con Real Madrid, Barça y Atlético, pero a un partido podemos ganar. Los duelos que hemos jugado contra ellos han sido muy igualados».

El asturiano volvió a completar la citación con lo justo, más tras la lesión de Cheryshev ante el Betis. Kondogbia, como el ruso, también se pierde lo que resta de temporada mientras que Cristiano Piccini no consiguió llegar a tiempo y en principio debería estar disponible el domingo ante el Eibar. En el Wanda no va a comparecer Rodrigo por su infantil expulsión en el Villamarín ni tampoco el exiliado Kang In Lee. Así, Marcelino confeccionó una convocatoria de 19 futbolistas y hoy, antes del choque, descartará a Jaume (regresa) o el guardameta del Mestalla Cristian Rivero. La otra novedad es Sito, jugador que ya debutó con el primer equipo y de nuevo con los 'mayores' para paliar los problemas en las bandas. El Valencia tendrá que poner un ojo en los futbolistas apercibidos de sanción: Santi Mina, Parejo, Gayá, Wass y Coquelin se pierden el próximo compromiso si ven hoy la tarjeta.