La reunión clave para cuadrar la llegada de Guedes Murthy y Alemany en la escalerilla del avión de Peter Lim. / lp Alemany y Murthy viajan a París y ya saben el dinero disponible para incorporar a nuevos jugadores y la necesidad de ingresos H. E. Martes, 17 julio 2018, 23:11

El presidente del Valencia, Anil Murthy, le ha cogido el gusto a las redes sociales y es el que marca la agenda del club. Ayer, tras una primera toma de contacto en Turín, el máximo mandatario y el director general, Mateu Alemany, embarcaron en el avión privado del máximo accionista, Peter Lim, para continuar en París con el plan para cerrar la plantilla del Valencia.

El año pasado el mensaje era que no había dinero. En esta pretemporada sí que lo hay, pero también la previsión del déficit se ha disparado y hay posibles pagos por delante. La cautelar de la multa de Bruselas es un alivio pero no a finales de año volverá la amenaza. Y no hay que olvidarse de Porxinos, una contingencia con noticias al caer. Por todo ello, al margen de los fichajes y de las salidas, la ingeniería financiera de lo que no es fútbol juega un papel importante.

Del once, queda por resolver el asunto del lateral derecho. Un ramo de nombres han salido y la realidad es que todavía no se ha firmado a nadie. De Hateboer a Piccini pasando por Mensah. En París, donde ha aterrizado el avión privado de Peter Lim, está la casa del PSG, el equipo en el que juega Guedes. El luso, que jugó la temporada pasada en el Valencia, es uno de los anhelos de Marcelino y el Valencia trabaja la opción de que llegue cedido. Gastar 40 millones por el futbolista es ahora mismo un imposible si no hay una gran venta. La llegada de Gameiro depende de otros movimientos y brota de nuevo con fuerza el nombre de André Gomes que, sea o no del gusto del entrenador, tiene un componente de proximidad al ser representado por Mendes. Igual que André Silva, el delantero del Milan y protegido del agente, que ya sitúan en el Valencia o en el Wolves.