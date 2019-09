La reivindicación de Cheryshev Cheryshev golpea el balón con su pierna izquierda. / afp Guedes pierde la titularidad en Liga pero apunta al once en Champions pese a no haber participado en ningún gol valencianista | «Tenemos que trabajar y pelear por este escudo todo lo que podamos», afirma el ruso MANUEL MORERA VALENCIA. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:20

Dos años, tres meses y cinco días es el tiempo que ha tenido que estar Cheryshev apartado de los terrenos de juego por culpa de las lesiones. Con ese historial hacerse con la banda de Mestalla parecía una quimera para el ruso. Más todavía si su rival por el puesto es Gonçalo Guedes, fichaje más caro de la historia del Valencia. Si ya de por sí parecía una tarea complicada, el ruso se encontró con una nueva barrera: Marcelino, el entrenador que apostó por él para que llegara en primera instancia cedido y para que desembarcara traspasado pese a estar lesionado, fue despedido. Para más inri Celades, el nuevo técnico blanquinegro, llegaba a la capital del Turia con la vitola de apostar por los más jóvenes. A Denis Cheryshev parecía que se le complicaba todo y, sin embargo, ha encontrado su sitio en el once y ya acumula un gol y una asistencia durante la temporada.

«Tenemos que trabajar, acatar todas las órdenes que nos lleguen y pelear por este escudo todo lo que podamos», resumía Cheryshev después de ser el mejor futbolista valencianista en San Mamés. Esa actitud es la que ha convencido al técnico andorrano que ha apostado por el extremo izquierdo en dos partidos clave. Primero partió como titular en Stamford Bridge, donde realizó un encuentro discreto y el pasado sábado volvía a salir en el once inicial en el peor momento de Celades desde la goleada frente al Barcelona. Denis Cheryshev se ha convertido en un seguro de vida para el entrenador que ha visto como siempre que ha puesto al ruso como titular, el Valencia ha logrado los tres puntos. Las plazas no eran fáciles, primero contra el Chelsea en Champions y luego contra el Athletic, que contaba sus partidos como local por victorias y todavía no había recibido un gol en casa.

Casualidad o no, la realidad es que mientras Guedes veía el partido desde el banquillo, Cheryshev lideraba al Valencia hacia la primera victoria de Celades en Liga. Una buena contra era remachada por el ruso para fijar el 0-1 en el marcador que a la postre supondría tres puntos. El extremo ha olvidado los tiempos donde pasaba más tiempo con muletas que golpeando un balón y completó un gran partido donde se erigió como un puñal en banda y no paró de conectar buenos centros con Maxi Gómez. La buena sintonía con el delantero uruguayo y su mejor acople a un sistema 4-4-2 parecen esenciales para explicar el número de minutos de los que goza el futbolista de 28 años. Como contrapunto, su acople en un sistema con tres delanteros parece más complicado. En Londres ya se comprobó que con esa formación el ruso quedaba por momentos en tierra de nadie y perdía capacidad de influencia en el juego exterior del equipo. La otra cara de la moneda es Gonçalo Guedes. El luso todavía no ha sido capaz de rendir al nivel de su primer año pero sus cifras siguen siendo las mejores en su posición. Con el sistema de Marcelino se achacaba su bajada de nivel a los problemas para adaptarse a su modo de juego. El extremo, de 22 años, no encajaba en una formación que le exigía tanto trabajo en tareas defensivas y la posición de segundo punta estaba totalmente copada por Rodrigo.

Con la llegada de Celades y la posibilidad del 4-3-3 parecía que llegaba el momento de que Guedes diera un paso adelante y demostrara por qué se pagaron cuarenta millones por él. El portugués ha contado con varias titularidades, todavía ha disputado más del doble de minutos que el ruso esta temporada pero su relevancia en el juego ha sido mucho menor. Guedes aún no ha conectado con sus compañeros y se le ha visto errático en las contras. Por el momento, no ha sido capaz de realizar ninguna asistencia o marcar un gol durante esta campaña. Sin embargo, el extremo apunta a titular contra el Ajax, tras ser suplente en las dos últimas citas ligueras. Si los blanquinegros lograran los tres puntos darían un paso de gigante en la consecución de la clasificación a octavos de final y, como señala Cheryshev, el partido es una gran oportunidad para lograr el primer triunfo de Celades en casa: «Nosotros salimos cada partido a conseguir la victoria independientemente del rival. Nos gusta jugar en Mestalla porque la afición está con nosotros a muerte».