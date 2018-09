DESDE LA GRADA DE MESTALLA

Desde que nací siempre ha estado presente el fútbol en mi vida. Ni siquiera tengo ese primer recuerdo de la primera vez que fui a ver un partido. El olor a césped al entrar a un estadio, las conversaciones sobre jugadores, las llamadas de los periodistas y las concentraciones siempre han estado en mi entorno desde muy pequeña. He tenido el privilegio de vivir el fútbol desde otra perspectiva. Por ser hija de Pasieguito, la menor de cuatro hermanos, mi visión no se remitía a la de aficionado. Tenía acceso a otras vivencias que con el tiempo reconozco ahora que fueron muy especiales. De mi padre he vivido más de cerca su etapa de entrenador y de secretario técnico, ya que la de jugador del Valencia -17 temporadas, todo un récord- en la que hizo pareja en la media con Puchades fue anterior a mi nacimiento.

Recuerdo el verano que vino Kempes al Valencia. Mi padre estuvo en Argentina indagando, preguntando hasta lo que comía y, por supuesto, viéndole jugar. Tuvo la suerte de tener la confianza plena de Ramos Costa y lo pudo traer. Era agosto, yo era pequeña y una mañana me dijo que si quería acompañarle a los terrenos de Paterna para llevar a Mario y a su padre para que conocieran aquello. Cuando llegamos al hotel Astoria donde estaban alojados se apuntaron dos personas más que estaban con ellos, no cabíamos en el coche y tuve que hacer todo el trayecto sobre las rodillas de Kempes. Poco después en su debut en el Trofeo Naranja falló un penalti y un hermano mío me convenció de que había sido por mi culpa, porque le había lesionado al haberme sentado encima, y yo por mi edad me lo creí y lo pasé fatal ya que las derrotas y las victorias del Valencia me afectaban a mí y a mi familia el doble. El que estaba en el banquillo o hacía los fichajes no era un cualquiera, era mi padre.

Recuerdo también con muchísima alegría la consecución de la Copa del Rey del 79. Yo no pude ir a Madrid pero mis hermanos sí, me quedé en casa para verlo con mi madre, las dos solas y fue inolvidable ganar la Copa y al Real Madrid. Aquello era la felicidad completa. Además coincidió en la fecha con las bodas de plata de mis padres y lo celebramos por todo lo alto.

Recuerdo años mas tarde el fichaje de Mijatovic. Mi padre viajó a Yugoslavia que entonces vivía un conflicto bélico, era peligroso y tuvo que hacerlo en coche ante la imposibilidad de volar en ciertas zonas. Yo estaba muy preocupada porque había fallecido hacía poco tiempo mi madre y tenía cierta intranquilidad por él. Cuando llegó a Belgrado, Mijatovic estaba sancionado por un partido sin jugar y mi padre tuvo que pedir permiso para que jugara ya que en su liga se podía elegir el partido de sanción. Lo vió, le convenció y lo trajo. Aquí en Valencia se llegó a decir que se había fichado por un vídeo, ¡qué barbaridad! Se me revolvían las tripas cuando lo oía. Hasta un directivo hizo responsabilizarse a mi padre por escrito de su fichaje.

Estos son algunos de los recuerdos del Valencia Club de Fútbol que viví más intensamente. Tengo muchos más, muchísimos y ahora con la celebración del centenario voy reviviéndolos con nostalgia. El Valencia CF forma parte de mi vida y me ha permitido conocer personas y momentos que llevaré siempre conmigo.

Espero que este 'sentiment' valencianista perdure mil años más y que no se olvide nunca a los que han formado parte de este gran club directa o indirectamente.

Amunt!