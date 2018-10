El recorte de la publicidad de apuestas en internet afecta al Valencia y Levante El acuerdo del Gobierno socialista y Podemos haría perder a los de Mestalla 500.000 euros por temporada y más de un millón a los del Ciutat JAVIER MUÑOZ/H. E. Domingo, 14 octubre 2018, 23:30

¿Toca a su fin a la atosigante presencia de las apuestas on line? ¿Se acabarán las invitaciones de un programa de televisión o de una página web para jugar una modesta cantidad en un partido? Y si se limitaran esos anuncios en los que se ofrecen bonos regalo para apostar o aparece un deportista famoso, ¿cómo afectará a los clubes y medios de comunicación que ingresan dinero por patrocinio y publicidad? Las respuestas las tienen el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, firmantes de un acuerdo para que los presupuestos generales de 2019 contemplen restricciones a los anuncios del juego como las que se aplican al tabaco. La noticia ha sembrado cierta inquietud en los clubes y competiciones deportivas, sobre los que llueven los euros de patrocinio y anuncios de las casas de juego; un sector que ganó 331 millones con las apuestas en 2017 y dedicó ese año 103 millones al capítulo publicitario. Los datos proceden de Hugo Sáez, un especialista en publicidad digital y ciencias del comportamiento que ha aportado copiosa información en las redes sociales sobre las apuestas on line. Según sus cálculos, basados en los de Hacienda, esa actividad mueve más de 500 millones anuales en España, el doble que hace cinco años.

Sus empresas han visto duplicado el número de usuarios activos en ese periodo, hasta alcanzar 2,3 millones de individuos en 2017, y el sector ha crecido un 30% el último año, lo que explica por qué las entidades deportivas más importantes de España no hacen ascos a lo que les pueda caer de ese mundo.

En la pirámide de patrocinadores del Valencia está Bwin, que aporta al club de Mestalla medio millón de euros por temporada. Una cifra importante para el equipo de Peter Lim, que ha tenido dificultades en los últimos tiempos para sumar a su cartera de patrocinios a empresas de nivel. Su patrocinador principal, la empresa de telefonía BLU, aporta algo más de tres millones de euros por temporada. El Atlético de Madrid es el otro equipo de primera que ingresa de Bwin, que en su día fue el patrocinador principal de la camiseta del Real Madrid. El Valencia incluso llegó a lucir de manera puntual a la firma Codere en la camiseta hace alguna temporada.

El Real Madrid y el Barcelona tienen contratos con las casas de apuestas Codere y Betfair y el Athletic incluye a Bet365 entre los patrocinadores menores que aparecen en su web. El Eibar tiene otro acuerdo con la misma empresa. El Levante entra en el grupo de clubes de primera que luce en su camiseta la publicidad de Betway. Esta casa de apuestas por internet ha entrado en la Liga con mucha fuerza y mancha la camiseta de varios equipo de primera división. Además de al Levante patrocina al Alavés y al Leganés. Los granotas reciben más de un millón de euros por temporada.

El estandarte del juego on line de cara al gran público es el fútbol, como lo demuestra La Liga, que incluye a la casa de apuestas Sportium en su lista de sponsors. Desde el órgano que dirige Javier Tebas se incita a las apuestas. Todos los clubes de esa competición menos la Real Sociedad tienen algún patrocinio de ese sector. El equipo donostiarra tuvo una oferta de mucho dinero para incluir entre sus patrocinadores a una casa de juego por internet pero lo rechazó «por criterios no económicos». El conjunto de Anoeta considera que las apuestas no coinciden con el manual de valores que defiende la entidad.

La empresa Bet365 ha firmado con Betis, Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal, Huesca, Celta, Espanyol y Valladolid; Marathon Bet con el Girona (con publicidad en la zamarra como ya hizo con el Málaga) y Betfair con el Sevilla. El fútbol se ha visto atado a este tipo de marcas comerciales, ya que mueven mucho dinero asociado al fútbol.

En el baloncesto, en el que los presupuestos son más bajos, la dependencia del patrocinio de las apuestas puede ser mayor. Es el caso del Bilbao Basket, que tiene a RETAbet de sponsor principal, gracias a lo cual sobrevive en medio de una profunda crisis. En el club carecían ayer de información sobre una eventual restricción de la publicidad del juego, mientras en el Baskonia, donde Kirolbet también es sponsor principal, se remitieron «a la legalidad» vigente. Por ahora las casas de apuestas no han entrado en el baloncesto con la fuerza que lo han hecho en el fútbol.

Lo que ocurra en el futuro con esos sponsors está por ver si se materializa el pacto del Gobierno y Podemos. Una iniciativa política que llega cuando psicólogos y psiquiatras llaman la atención sobre el problema de la ludopatía, parejo a la expansión de internet. Esa realidad se proyecta sobre adultos y menores, a quienes bombardean con reclamos para apostar por medio de móviles, ordenadores, tablets y televisiones de plasma conectados a páginas de resultados, webs digitales, programas televisivos y retransmisiones en directo. A esa publicidad la acompaña el aviso de que sólo pueden jugar los mayores de edad y de forma responsable, pero más que disuadir, ¿no hay mayor incentivo que ése para un adolescente?

millones de euros se apuestan en España cada tres meses, más del triple que hace un lustro, según los datos recabados por Hugo Sáez.

de todas las apuestas son deportivas; a día de hoy el filón del negocio del juego.

millones de usuarios activos tenían en 2017 las casas de apuestas on line en España, más del doble que en 2013 (959.438).