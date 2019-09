La realidad de Ferran y Kang In El de Foios es el tercer jugador de Europa nacido en 2000 por minutos disputados J. C. VALLDECABRES VALENCIA. Jueves, 19 septiembre 2019, 01:02

Sin comerlo ni beberlo, Ferran Torres y Kang In se han visto envueltos en la gran polémica del año por la versión de que uno de los argumentos que han motivado el enfado y la decisión de Peter Lim de prescindir de Marcelino se debe a su teórico 'desaprovechamiento' de la cantera, versión a la que se ha acogido con fuerza el presidente de la entidad, Anil Murthy. Cuando presentó éste a Celades como nuevo responsable de la plantilla blanquinegra, el dirigente esgrimió como único fundamento el interés del club de potenciar la cantera para lograr un equilibrio de sostenibilidad sano y de futuro. Precisamente, si por algo se caracterizó Meriton en su momento fue por favorecer fichajes de futbolistas que, además de no ajustarse a los parámetros de juventud y proyección, tuvieron como característica principal el fracaso más absoluto. Pero se da la curiosa circunstancia de que el hecho de que Peter Lim utilice el arma de la cantera para tumbar la fortaleza popular de Marcelino, a la espera de que el presidente dé más aclaraciones como así ha asegurado, contrasta con la frialdad de los números que, en este caso, arrojan precisamente los dos protagonistas: Ferran y Kang In. El primero, en Londres, se limitó a ocupar plaza en el banquillo mientras que el joven surcoreano participó pero en los minutos finales del encuentro, para perder tiempo y cortar el ritmo local.

La temporada 2018-19, la que se supone que Marcelino y, por añadidura la secretaría técnica que dirige Alemany, no ha exprimido lo suficiente a estos dos jóvenes valores valencianistas refleja una contradicción que deja en duda la filosofía que utiliza el presidente. En una comparativa con la Premier y el Calcio, Ferran ocupa el tercer puesto en el ranking de jugadores nacidos en 2000 con más minutos acumulados en las tres competiciones, por delante del madridista Vinicius y por detrás de Sesegnon (Fulham) y Traore (Empoli). El de Foios, teniendo en cuenta además que tiene la competencia directísima con Carlos Soler, participó en 37 encuentros. Por su parte, Kang In es el futbolista nacido en 2001 que más minutos ha disputado de las grandes ligas, muy alejado, por ejemplo, del sevillista Bryan Gil. Líder europeo.