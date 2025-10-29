Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Valencia ya espera el gran funeral entre quejas contra Mazón
Real Madrid-Valencia de la temporada pasada. AFP

Real Madrid - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión el partido de liga

Los de Corberán buscan salir del descenso en una plaza muy complicada

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:08

Comenta

El Valencia CF venció por 0-5 en su estreno en la Copa del Rey ante el Maracena y ya se centra en el partido del próximo sábado ante el Real Madrid. El conjunto de Corberán visita al líder de la competición en un estadio en el que ganó la temporada pasada pero de una dificultad máxima.

El cuadro de Mestalla llega a la cita en puestos de descenso por primera vez este año después de perder contra el Villarreal y la victoria del Celta de Vigo ante Osasuna. La situación vuelve a ser muy complicada, con gran parte de la afición apuntando ya a los jugadores, en especial a José Luis Gayà.

Por su parte, el Real Madrid llega pletórico tras el triunfo por 2-1 ante el FC Barcelona en 'El Clásico' y con Mbappé en plena forma y como gran amenaza. Los de Xabi Alonso son primeros en la clasificación con 27 puntos de 30 y una única derrota, la que sufrió en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.

Corberán volverá a tener bajas importantes para la cita. No estarán Ugrinic, Diakhaby y Ramazani, mientras que está en duda la presencia de Lucas Beltrán, Hugo Duro y Foulquier. Podría tener su oportunidad en el once de nuevo Dani Raba tras las bajas en ataque.

El choque se jugará este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

