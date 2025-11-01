Real Madrid - Valencia CF: hora del partido en España, México, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Casablanca... El partido Real Madrid - Valencia CF se juega este sábado 1 de noviembre en el Santiago Bernabéu

Andoni Torres Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

El Valencia CF visita este sábado 1 de noviembre el Santiago Bernabéu para lo que ya es un clásico del fútbol español. El partido podrá verse en directo en España Orange TV y Movistar LaLiga.

El Real Madrid, líder de la Liga, se enfrenta al Valencia CF en un partido importante para ambos equipos. Los blancos han ganado los siete partidos que han disputado esta temporada como locales y jugarán por seguir dominando la competición.

El Valencia CF afronta un partido dificilísimo, más cuando precisa sumar puntos si quiere salir de los puestos de descenso. En Liga, suma 9 puntos y cuenta con un balance de dos victorias, tres empates y cinco derrotas.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Horario del Real Madrid - Valencia CF

El partido Real Madrid - Valencia CF se juega este sábado 1 de noviembre en el Santiago Bernabéu, a las 21.00 horas (hora española).

Horario en otros países:

-Los Ángeles: 13.00 horas.

-México City: 14.00 horas.

-Lima: 15.00 horas.

-Bogotá: 15.00 horas.

-Buenos Aires: 17.00 horas.

-Brasilia: 17.00 horas.

-Londres: 20.00 horas.

-Casablanca: 21.00 horas.

-Lagos: 21.00 horas.

-El Cairo: 22.00 horas.

-Estambul: 23.00 horas.