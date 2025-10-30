Real Madrid - Valencia CF: a qué hora juegan, fecha, TV, alineaciones probables, dónde y cómo ver online la jornada 11 de La Liga EA Sports Descubre como puedes seguir online y en directo uno de los grandes clásicos del fútbol español

Hugo Duro celebra el gol de la victoria del Valencia en el Santiago Bernabeu.

Mario Lahoz Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 18:14 Comenta Compartir

El Valencia CF regresa a la competición liguera con la complicada misión de salir victorioso del Santiago Bernabeu. El equipo dirigido por Carlos Corberán acumula una racha de cinco partidos sin ganar con dos puntos de quince posibles, ambos como visitante.

Antes de viajar a la capital, los valencianistas se impusieron este martes al modesto Maracena por 0-5 en la primera ronda de la Copa del Rey. Un resultado contundente para romper con los malos resultados e insuflar ánimos de cara al reto del Bernabeu.

El Real Madrid llega al partido con la moral por las nubes tras vencer al Barcelona de manera contundente a pesar del corto 2-1 que reflejó el marcador. El líder de La Liga lleva una temporada casi perfecta, con una sola derrota, y un Mbappé estelar. El delantero galo acumula siete encuentros consecutivos viendo portería.

El Valencia llega al choque con las bajas habituales. Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani se perderán la cita del Santiago Bernabeu. Además, Corberán esta pendiente de Lucas Beltrán y Hugo Duro, ambos entre algodones.

Xabi Alonso hará rotaciones pensando en el compromiso de Champions ante el Liverpool. Asímismo, el tolosarra no tendrá la posibilidad de contar con Carvajal, Alaba y Rudiger. El portero suplente Andriy Lunin se une a lista de bajas tras su expulsión ante el FC Barcelona.

Horario y donde ver el partido por TV

El Real Madrid recibe al Valencia este sábado 1 de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga EA Sports. El choque se disputa a las 21:00 horas en el Santiago Bernabeu. Puedes disfrutar del partido en directo por televisión a través de M+ LALIGA (dial 54 de Movistar Plus y dial 110 de Orange TV. También puedes seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Real Madrid: Courtois - Valverde - Asencio - Huijsen - Carreras - Tchouameni - Ceballos - Bellingham - Mastantuono - Mbappé - Vinicius o Rodrygo.

- Valencia: Agirrezabala - Thierry Correia - Tarrega - Copete - Gayà - Pepelu - Javi Guerra - Rioja - Diego López - Almeida o Raba - Danjuma.

Horarios del resto de partidos de la jornada 11

- Getafe CF - Girona FC. (Viernes 31. 15:00h).

- Villarreal CF - Rayo Vallecano. (Sábado 1. 14:00h).

- Atlético de Madrid - Sevilla FC. (Sábado 1. 16:15h).

- Real Sociedad - Athletic Club. (Sábado 1. 18:30h).

- Levante UD - RC Celta de Vigo. (Domingo 2. 14:00h).

- Deportivo Alavés - RCD Espanyol. (Domingo 2. 16:15h).

- FC Barcelona - Elche CF. (Domingo 2. 18:30h).

- Real Betis - RCD Mallorca. (Domingo 2. 21:00h).

- Real Oviedo - CA Osasuna. (Lunes 3. 21:00h).

Temas

Villarreal CF