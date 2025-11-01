Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xabi Alonso y Corberán. LP

Alineaciones confirmadas del Real Madrid - Valencia CF: duda despejada con Vinicius y sorpresa de Corberán

El conjunto de Mestalla busca repetir el triunfo de la temporada pasada

J.Zarco

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:27

El Valencia CF visita este sábado 1 de noviembre el Santiago Bernabéu para enfrentarse al líder de la competición, el Real Madrid. El equipo de Corberán llega en puestos de descenso tras la derrota del pasado sábado frente al Villarreal y el triunfo del Celta de Vigo ante Osasuna.

No va a ser nada sencillo para el conjunto de Mestalla sacar algo positivo del Bernabéu, aunque tiene el ejemplo de la temporada pasada, donde se impuso por 1-2. Además, el entrenador cuenta con bajas importantes como la de Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani.

Pese a que Lucas Beltrán había sido duda por sus molestias durante la semana y tenía difícil ser de la partida, finalmente el técnico lo incluye en el once inicial, satisfecho con su rendimiento ante el Villarreal. Con los jugadores que tiene a su disposición, Corberán apuesta por el siguiente once:

Julen Agirrezabala; Correia, Tàrrega, Diakhaby, Gayà; Pepelu, Santamaria, Rioja, Diego López; Danjuma y Beltrán.

Con respecto al Real Madrid, la principal duda era si Vinicius Jr partía de titular después de su polémico cambio frente al FC Barcelona. Finalmente, sí que juega el brasileño y este es el once de Xabi Alonso:

Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

