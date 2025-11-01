El Real Madrid anuncia «una tempestad» hoy en el Bernabéu El Valencia CF afronta un partido trascendental frente al equpo blanco

Andoni Torres Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:49 | Actualizado 19:30h.

«El Real Madrid regresa al Bernabéu tras ganar al Barcelona hace apenas seis días. Nuestro equipo, que es líder de la Liga, se enfrenta al Valencia en la undécima jornada con la intención de sumar tres nuevos puntos y refrendar su posición en lo más alto de la clasificación». Con estas palabras ha presentado el Real Madrid en su página web el partido que se disputa esta noche en el Santiago Bernabéu (21.00 horas).

El club blanco ha publicado además en redes sociales el siguiente mensaje: «La calma antes de la tempestad», en alusión al trascendental partido frente al Valencia. El mensaje se acompaña de un vídeo que muestra el estadio madrileño completamente vacío y en silencio horas antes del encuentro.

El Valencia CF afronta un partido dificilísimo, más cuando precisa sumar puntos si quiere salir de los puestos de descenso. En Liga, suma 9 puntos y cuenta con un balance de dos victorias, tres empates y cinco derrotas.

El partido podrá verse en directo en España Orange TV y Movistar LaLiga. Además LAS PROVINCIAS ofrecerá aquí la narración online del encuentro.