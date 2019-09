Las razones de Celades Albert Celades da instrucciones desde la banda en el partido del Valencia frente al Chelsea en Stamford Bridge. / afp De Marcelino copia la fiabilidad que demostró la defensa, así como la inclusión de Coquelin de interior, pero a Rodrigo lo desplaza a la banda El nuevo entrenador refuerza su posición dentro y fuera del vestuario por el éxito de su variante táctica y la estrategia JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 19 septiembre 2019, 00:43

valencia. Hablando casi en susurros, auriculares del teléfono móvil puestos, manos en los bolsillos del pantalón del chándal y rodeado de sí mismo. Albert Celades deambulaba con cara de póquer por Stamford Bridge, cerca del autobús del equipo, encerrado tanto en su conversación como en sus pensamientos. La escena reflejaba calma, con ese tono pausado y casi imperceptible que incluso tanto parece incomodarle cuando se lo dicen al propio Celades. Es posible que el nuevo entrenador del Valencia, por mucha experiencia que pretende demostrar, no fuera consciente ese mismo martes de la trascendencia que había supuesto en un club y afición como el Valencia el gol de Rodrigo minutos antes en el campo del Chelsea. Ese remate no sólo dio los tres puntos al equipo sino que inyectó vida al nuevo inquilino del banquillo. Aunque suene poco ortodoxo, Celades llegó más muerto que vivo al Valencia. De ahí que tras lo del Camp Nou, su nivel de estabilidad profesional se viera todavía más en duda ante este reto de Champions, que el equipo después superó con nota.

Es más que probable que cuando las cosas se vuelvan a torcer, de nuevo Albert Celades tenga que nadar contracorriente, pero él es el primero que ha insistido en reforzar su autoestima cuando dijo una y otra que las decisiones las iba a tomar él. El entrenador blanquinegro se ha cargado en hora y media de fútbol de razones para afrontar con algo más de garantías el siguiente reto, que no es otro que el del domingo que viene contra el Leganés.

Aspecto mental al margen y mientras el club se debate entre el discurso de Anil Murthy, la atípica situación de Mateo Alemany (sin novedad en el frente por ahora) y el recuerdo de Marcelino, deportivamente hablando en esta primera cita de Champions se vieron ya pinceladas de lo que puede considerarse como el nuevo Valencia. Con Marcelino, el juego, la estructura de la plantilla y hasta algunas maneras que adquirió el club se consideraba un 'Valencia de autor'. Celades es el primero que sabe que juega con el riesgo de querer cambiar cosas que antes funcionaban y que con las variaciones los resultados no lleguen. Cinco entrenamientos tuvo antes del cara a cara con el Chelsea para conocer a sus futbolistas, preparar también lo del Barça y atreverse en variar conceptos.

Las dos acciones de estrategia superaron los intentos que se habían hecho con Marcelino Rodrigo estuvo los primeros años perdido hasta que por fin despuntó como mediapunta

La portería

El seguro de Cillessen para la Liga y para la Champions

Marcelino decidió en su momento que Neto jugaría la Liga y la Liga de Campeones y que a Jaume Doménech le correspondería la Copa. Celades parece cumplir en ese sentido el guión y más aún con la fenomenal respuesta que le dio el portero holandés ante cada acción que tuvo de ataque el Chelsea. Cillessen se mantuvo firme y concentrado y hasta contó con la fortuna del penalti que falló Barkley.

Las rotaciones quedan para la Liga

Los cuatro de atrás no se mueven para nada

Wass, Garay, Paulista y Gayà. Cuatro futbolistas indiscutibles para Marcelino y que van a repetir muchas jornadas. Celades se llevó a Londres al joven Correia (fue el descarte junto con el meta Rivero) pero los cuatro de atrás apenas dieron opciones a los atacantes locales. Cabía la opción de que pudiera entrar de inicio Diakhaby por alguno de los dos centrales por aquello de evitar la saturación de minutos pero eso es algo que queda ya para situaciones menos embarazosas como la del domingo que viene. Jugando el equipo anclado atrás, estos futbolistas se sienten bastante cómodos y seguros. Otra cosa que habrá que ver es qué tal se comportan el día que Celades adelante líneas, si es que lo hace.

Guión de Marcelino

Los cambios empiezan ya a notarse en el centro

La línea del centro del campo es donde más variaciones tuvo. Marcelino había insistido durante los dos años que estuvo en Valencia de la prioridad de evitar goles y con el nuevo entrenador, los cinco del Camp Nou encendieron la alerta. Por eso buscó dotar al centro del campo de mayor consistencia física, de posicionamiento táctico y de experiencia. A Kondogbia le llegó la titularidad (lo había sido las dos primeras jornadas) pero por la banda, en lugar de Ferran, se situó Coquelin. El año pasado, por ejemplo, en Manchester Marcelino apostó por hacer jugar juntos a Coquelin, a Kondogbia y a Parejo. El matiz llegó cuando por diversos momentos Coquelin derivó hacia el centro para aportar todavía mayor fortaleza en esa parcela a la hora de defender, siendo Kondogbia quien actuaba por detrás.

La segunda gran variación

Rodrigo deja la mediapunta y pasa a la banda derecha

Aunque en alguna ocasión y dependiendo del resultado Rodrigo ha acabado jugando partidos pegado a la banda, lo cierto es que hacía -posiblemente años- que no era titular en esa demarcación. En su primera época fue muy criticado porque Nuno le ponía una y otra vez pese a que el jugador no funcionaba. Marcelino apostó por el 4-4-2 y dio a Rodrigo libertad para hacer de enganche con mucho campo para maniobrar. Con Celades el dibujo fue más de 4-3-3 en ataque y a Rodrigo no se le vio cómodo del todo en banda.

El gol es el mejor premio

La estrategia, el arma que no supo rentabilizar Marcelino

Si algo era el asturiano era persistente y metódico pero la estrategia fue algo que en los dos años que estuvo no acabó de sacarle rendimiento. En menos de una semana de trabajo y al segundo partido, el Valencia dio dos buenas pinceladas de las intenciones de Celades. Siempre con Parejo como ejecutor, en un córner la pantalla dejó solo a Gameiro y la envió alto y, e la segunda acción que se produjo, Rodrigo la metió. Celades trabaja en Paterna ese aspecto y habrá que ver si han sido dos ramalazos de suerte que le saliera bien o si realmente posee un amplio conocimiento en ese sentido. Lo que es evidente es que él se atribuyó la autoría y recibió el premio gordo.