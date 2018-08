Fútbol | Valencia CF Un Valencia más rápido y más fuerte Cheryshev posa con la camiseta y la bufanda del Valencia. / valencia cf Marcelino llega al debut liguero con dos jugadores por puesto en un potente Valencia que recibirá el caramelo de Gonçalo Guedes | Cheryshev firma para ser el recambio de lujo del portugués y se felicita de volver a reunirse con el entrenador que más rendimiento le ha sacado PEDRO M. CAMPOS DUBÓN Jueves, 16 agosto 2018, 01:18

Hay entrenadores que llevan un cabreo monumental. Se acerca la competición oficial y todavía no saben con qué jugadores contarán. Y después está el feliz Marcelino. Como unas castañuelas. El Real Madrid sigue madurando si ficha un delantero y un central, el Barcelona piensa en otro centrocampista y el Valencia lo tiene claro: Guedes cerrará la plantilla. Mateu Alemany y Pablo Longoria se han puesto las pilas para sellar el equipo lo más pronto posible. Han sido rápidos y efectivos, conformando uno de los grupos de futbolistas más fuerte de Europa.

Lo primero era lacrar el fichaje de Kondogbia. Se hizo. Hacía falta un nuevo central y Longoria se sacó de la chistera a Diakhaby, además de apuntalar el centro del campo con Racic. Pero Marcelino necesitaba más veteranía. Pues elegimos a Wass. ¿Y en el lateral derecho? Hay que traer a uno porque no se confía en Montoya. Piccini fue el elegido. Y tras afianzar el equipo hacía falta gol. A falta de uno, dos: Batshuayi cedido por el Chelsea y Gameiro tras una partida de póquer con el Atlético. Sólo quedaba por cerrar la banda izquierda, y a la espera de anunciar la llegada de Guedes -el Valencia plantea una cesión con una opción de compra de 45 millones si la próxima temporada sigue en la Champions-, el recambio ya está aquí: Denis Cheryshev.

El futbolista ruso firmó ayer su cesión procedente del Villarreal, donde se reencontrará con el técnico Marcelino García Toral, que ya lo dirigió en el conjunto castellonense. Regresa al Valencia, donde militó durante seis meses en la campaña 2015-2016, con la intensión de hacer disfrutar «mucho» a la afición en lo que considera una «oportunidad enorme», en declaraciones facilitadas por el club de Mestalla.

Marcelino ha cumplido su sueño de tener un grupo ajustado con 21 jugadores de campo y tres porteros

«Estoy muy feliz y agradecido de estar aquí, al club, al entrenador que ha confiando en mí. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con mis compañeros», señaló el jugador, que disputó con Rusia el Mundial de este año, en el que marcó cuatro goles.

«He podido hablar con Marcelino antes de venir y me felicitó cuando se confirmó el fichaje. Estoy muy contento porque es el entrenador con el que más he rendido y el que mejor me ha entendido. Espero devolverle la confianza», agregó.

El jugador indicó que físicamente se encuentra bien y que el Mundial le ha dado mucha confianza. «Espero que el Valencia CF se beneficie de todo eso», continuó. Será presentado este jueves en Paterna y por la tarde se incorporará a los entrenamientos con el equipo.

Falta la llegada de Guedes, que el Madrid no se encapriche con Rodrigo y las salidas deseadas de Zaza y Nacho Gil. Marcelino cumplirá el sueño de contar con una plantilla corta. 21 jugadores y tres porteros. Y si hay necesidad, en el filial se asoman las figuras del equipo de los próximos años: Kangin Lee y Escobar.