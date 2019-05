Rakitic y Luis Suárez disparan la tensión en el Barcelona Rakitic y Valverde. / reuters P. RÍOS BARCELONA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:58

Un día después de la eliminación contra el Liverpool, apareció Rakitic sonriente en la Feria de Sevilla, la ciudad en la que jugó, y no se le perdonó. Fue un descuido de José María del Nido hijo, a quien no se le ocurrió otra cosas que exhibir su amistad con el croata publicando una imagen en las redes sociales. A los seguidores del Barça no les ha sentado bien. El siguiente 'sospechoso' es Luis Suárez, que no disputará la final de la Copa del Rey contra el Valencia. El uruguayo ha jugado con molestias en la rodilla derecha y decidió operarse ahora con la intención de llegar recuperado físicamente a la Copa América.