Rafinha quiere seguir en el Barça El Valencia no da por perdido el fichaje del hispano-brasileño pero el futbolista prioriza a día de hoy apurar sus opciones con Valverde | El centrocampista recalca que tiene contrato con el club y que es su casa J. C. VILLENA VALENCIA. Viernes, 5 julio 2019, 00:49

Las relaciones entre el Valencia y el Barcelona en el arranque del mercado de fichajes comenzaron idílicas, con el trueque de porteros, pero se han ido enfriando con el paso de los días. Denis Suérez y Rafinha eran otros dos objetivos. Uno ya está perdido, el gallego ha firmado por el Celta, y el otro cada vez se complica más. Ayer, durante un acto de la Alcantara Family Fundation celebrado en Barcelona, el centrocampista rompió su silencio recalcando que su prioridad sigue siendo, tras recuperarse de su lesión, exprimir las opciones que pueda tener en la plantilla de Valverde: «Yo me veo en el FC Barcelona la próxima temporada y voy a luchar por seguir. Quiero jugar al fútbol y el Barcelona es mi casa. Tengo contrato con el Barça. El año pasado tenía la misma situación y seguí en el Barça. Tengo contrato con el Barça y estoy muy tranquilo».

En ninguna de sus palabras se dejó una rendija para otra opción que no sea, a estas alturas del mes de julio, no mudar su residencia de Barcelona para marcharse a otro equipo de Champions como el Valencia, donde tendría más minutos. Es más, cuando fue preguntado por la posibilidad del regreso de Neymar se puso más que nunca la camiseta culé: «¡Qué venga Neymar! Me encantaría que viniera porque lo que vi con Neymar, Messi y Suárez lo vi pocas veces. Me gustaría tener la oportunidad de poder vivirlo de nuevo».

Desde que el Valencia ha valorado la opción de fichar a Rafinha el gran debate era si el perfil que prefería Marcelino para negociar un traspaso desde Barcelona era el de Rafinha, que sería un sustituto perfecto para Parejo si la salud le respeta, o Denis Suárez. Cerrada la opción del gallego la gran cuestión con el centrocampista es si está o no en condiciones de rendir pronto y a qué nivel. En las últimas cinco temporadas sólo ha disputado 17 partidos completos tras dos intervenciones de menisco en la misma rodilla y dos fracturas de ligamento cruzado (uno en cada rodilla). A sus 26 años, atendiendo a sus últimas declaraciones, apura sus opciones de triunfar en el Barça aunque su caso no está cerrado.