Rafinha todavía espera al Valencia Rafinha conduce el balón en la primera jornada de Liga. / ep El futbolista está pendiente de que el club de Mestalla retome el interés | La propuesta del Barça de renovar al medio le acerca al conjunto blanquinegro, que está dispuesto a apurar el cierre del mercado Jueves, 22 agosto 2019

valencia. Mientras Rafinha Alcántara cumple dentro del terreno de juego con la elástica del Barcelona, sigue pendiente del teléfono. El centrocampista no sabe nada del Valencia desde el «no» rotundo de Peter Lim a su fichaje. Sin embargo, también es consciente de la insistencia de Marcelino, en público y privado, por su incorporación y que la propiedad no cerraría las puertas a una cesión.

El contrato de Rafinha con el Barcelona expira el próximo verano. Esta circunstancia provocó que en un primer momento el club azulgrana sólo quisiera dejarlo marchar traspasado, sin embargo, desde la ciudad condal, apuntan que los culés le han ofrecido una renovarlo para un año más. Si así fuese, el hispano-brasileño de 26 años pondría rumbo a Valencia sin pensárselo. Aunque fuese en fecha y hora límites.

Marcelino es de esos entrenadores que intenta no hablar de futbolistas que no entrena. Pero hay ocasiones en las que se salta su propia norma. A veces por beneficio propio, como en el caso de Rafinha. Valoró el asturiano el estreno liguero del centrocampista ante el Athletic, defendió su interés en él y aunque deslizó entender la situación se resistió a abandonar la idea de tenerlo a sus órdenes: «Lo único que refrenda su partido del viernes es que no estábamos muy equivocados en el área deportiva del Valencia. Es un muy buen futbolista, pero lo que pueda suceder no está en mis manos, es una decisión del Barça y de él. Si lo quieren traspasar como hasta ahora fue imposible... no tengo soluciones para esta situación».

El hispano-brasileño ha sufrido tres lesiones de gravedad en las rodillas desde el año 2015

Aunque el preparador blanquinegro asume el cambio de modelo del Valencia en el que Lim tiene más peso en operaciones importantes como la de Rafinha, se resiste a manifestar su opinión en sus comparecencias públicas. Uno de los motivos, a priori, por los que el máximo accionista frenó la incorporación de Rafinha es su historial médico. El jugador de 26 años acumula tres lesiones graves de rodilla en tres temporadas que le obligaron a pasar por quirófano. La última intervención, de la que se recuperó este mismo verano, fue el pasado mes de noviembre cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En abril de 2017 tuvo que ser operado por una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Era la segunda vez que se le intervenía de la misma zona ya que en septiembre de 2015 re rompió el ligamento cruzado anterior.

El cuerpo técnico y médico del Valencia consideran que Rafinha ya ha dejado atrás los problemas. De hecho, se remiten a la pretemporada e inicio de campaña que ha realizado el futbolista en la que ha llegado a convencer a Valverde, que no quiere perderlo sobre todo tras las lesiones de Suárez y Dembélé.