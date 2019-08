Rafinha, aún más complicado por los apuros de Valverde Martes, 20 agosto 2019, 23:45

Si Rafinha acaba en el Valencia será poco menos que un milagro. El domingo el club de Mestalla casi lo daba por descartado, aunque no de manera rotunda. Su buen partido en San Mamés, el interés del Barça en sacar dinero por él (Lim sólo lo quiere cedido) y ahora las lesiones de los delanteros barcelonistas lo complican todo un poco más si cabe. Valverde se ha quedado sin gente arriba. Perdió a Dembélé para las próximas cinco semanas (no jugará contra el Valencia tampoco), con polémica por el interés del propio afectado en no hacerse unas pruebas médicas. Tampoco podrá contar este fin de semana con Luis Suárez mientras que Messi ultima su recuperación.