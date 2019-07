Rafinha y el central ya son una prioridad Marcelino da indicaciones durante un entrenamiento. / lázaro de la peña/vcf Marcelino quiere cuanto antes los dos fichajes, consensuados en Singapur | Manu Vallejo encaja como cuarto delantero y la situación de Salva Ruiz y Jason se resolverá dependiendo de las entradas y salidas finales JUAN CARLOS VILLENA CRANS-MONTANA. Jueves, 25 julio 2019, 00:27

El stage de Crans-Montana que terminó para el Valencia estuvo marcado por el viaje a Singapur donde Peter Lim aceptó la hoja de ruta marcada por Mateo Alemany y Marcelino García Toral. Los dos máximos responsables del apartado deportivo regresaron junto al presidente, Anil Murthy, con el consenso bajo el brazo. Algo cierto, tal y como ha podido confirmar LAS PROVINCIAS en Suiza, pero que tiene dos velocidades en el discurso. El Valencia como club se siente cómodo en la situación actual, con un proyecto deportivo menos convulso que otros veranos, sin una necesidad urgente de vender jugadores, con margen en el fair play financiero y con la decisión de no romper su tope salarial. En la entidad se prefiere abordar el final de mercado, con el 8 de agosto marcada en rojo por la bajada de persiana de la Premier, con más tranquilidad.

El mejor ejemplo es el de Rafinha. Es el jugador escogido para apuntalar el centro del campo, donde el cuerpo técnico también ve una ayuda en la banda derecha con el brasileño, pero el club prefiere esperar a que madure la situación para intentar una compra más ventajosa que la de los 15 millones que demanda el Barcelona. Marcelino no está cómodo con los titulares de 'a fuego lento' y quiere a Rafinha ya en la plantilla, al igual que un cuarto central, para comenzar la temporada.

El técnico asturiano se maneja más cómodo en plantillas cortas y, a día de hoy, cuenta con 18 futbolistas para llegar a los 22 que aseguran dos jugadores de calidad por puesto. Lo avisó en Sion tras la victoria de su equipo por 0-3: «No es una cuestión de números, de tener más jugadores, sino de que encajen». Contando a Cillessen, Jaume Doménech, Gayà, Garay, Gabriel Paulista, Diakhaby, Piccini, Wass, Kondogbia, Coquelin, Parejo, Guedes, Cheryshev, Carlos Soler, Ferran Torres, Rodrigo, Gameiro y Maxi Gómez salen 18 futbolistas. Contando a los dos refuerzos que como mínimo quiere el técnico se llega a 20.

La idea con Kang In Lee y Fran Villalba sigue siendo cederlos si no hay un giro inesperado

Marcelino es sabedor de que tiene que ceder en algunas pretensiones. Como ocurrió con Denis Suárez, que terminó en el Celta por una cuestión económica, su ficha más concretamente. El exjugador del Barça lanzó un dardo en TV3 a la dirección deportiva, no a Marcelino que fue su gran valedor dentro del club para su fichaje: «Estoy muy agradecido a Marcelino. Ha insistido mucho en que fuese, pero creo que la insistencia que tenía él no era la misma que tenía el club. Me ha decepcionado la dirección deportiva que tiene el Valencia, no ha creído en mí, ha dudado de mí en aspectos extradeportivos y no estoy dispuesto a consentir eso».

Con Uros Racic descartado, el técnico no le dio ningún minuto en Crans-Montana, Marcelino lanza un mensaje claro de que quiere un jugador para cerrar el centro del campo. Para la temporada que comienza en poco más de tres semanas, la idea del técnico es que Parejo no termine el curso acumulando más de 5.000 minutos y para eso necesita un recambio de calidad que no tiene en estos momentos.

Con Sobrino casi fuera, el asturiano ha abierto la puerta en Suiza a la posibilidad de que Manu Vallejo tenga el rol de cuarto delantero. Restará tomar una decisión con Kang In Lee y Fran Villalba, la idea con ellos sigue siendo la de la cesión, y con Jason y Salva Ruiz, cuyas fichas dependerán del puzzle final tras las entradas y salidas. «Tenemos una idea clara sobre los jugadores que queremos que vengan. Si puede ser lo antes posible mejor. Vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla o el Betis, queremos cerrar algunas incorporaciones que creemos nos pueden dar un complemento», sentenció Marcelino en Sion.