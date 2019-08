Rafinha se aleja cada vez más y viaja a la gira con el Barcelona Martes, 6 agosto 2019, 00:56

Rafinha Alcántara es uno más de la gira que el Barcelona inició ayer por Estados Unidos y que se prolongará hasta el sábado. El brasileño, prioridad para Marcelino, no cuenta con el beneplácito de Peter Lim y a estas alturas de mercado parece poco probable que el Valencia acabe aportando los 15 millones de euros que reclama el club culé. Al entrenador asturiano le encaja el futbolista por su polivalencia en las líneas ofensivas, incluso como recambio de Parejo, pero el dueño no estima oportuno invertir en un futbolista que quitaría minutos a canteranos, principalmente a Kang In. El hecho de que ayer el futbolista se subiese al avión rumbo a la otra orilla del Atlántico le resta opciones de vestir como blanquinegro. Cada entrenamiento en Paterna es una oportunidad menos para adaptarse al juego del Valencia. Valverde ya empieza a contemplar la posibilidad de mantenerlo en la plantilla, donde tiene una elevada competencia. Para ello, eso sí, su club quiere renovarlo, pues acaba contrato en junio de 2020.