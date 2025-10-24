Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafa Benítez, en una imagen de archivo. EFE

Rafa Benítez ya tiene nuevo club

El mítico exentrenador del Valencia asume el cargo de un equipo histórico en una liga exótica europea

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:47

El fútbol da muchas vueltas, sobre todo más allá del foco de las principales cinco grandes ligas europeas. El deporte rey se mueve por todo el continente y por todo el planeta, pero el foco siempre acaba estando puesto en lo que ocurre con las leyendas o grandes personajes que dejaron un legado en el pasado. Algo similar a lo que le ocurre a alguien como Rafa Benítez, que tras su laureado paso por el Valencia, ha tenido una extensa carrera como entrenador en multitud de clubes.

El técnico madrileño, actualmente con 65 años, se forjó un nombre ascendiendo en las categorías inferiores del Real Madrid. Tras dirigir a Valladolid, Osasuna, Extremadura y Tenerife, le llegó la oportunidad en el banquillo del Valencia, donde estuvo tres temporadas, ganando dos Ligas y una Copa de la UEFA, antes de marcharse al Liverpool, donde ganó la Champions League. Tras seis cursos en Inglaterra, se enroló en el Inter de Milán, donde no le fue muy bien. Tras pasar por Chelsea y Napoli, regresó al Real Madrid, donde tampoco cuajó.

Ahí empezó a perder caché el técnico que llevó al Valencia a lo más alto. Newcastle, un equipo chino, Everton y recientemente Celta han sido los banquillos en los que se ha sentado. Desde su destitución a principios de 2024 en Vigo se había quedado libre, pero este viernes se ha anunciado su contratación en el Panathinaikos griego, un mítico equipo grande del país heleno, donde afrontará un nuevo reto profesional.

En el Panathinaikos se encontrará, por ejemplo, con el centrocampista valenciano Pedro Chirivella, y más allá de la Superliga de Grecia, tendrá la opotunidad de dirigir al conjunto heleno en la UEFA Europa League, aquella competición que ya ganó con el Valencia en 2004 y con el Chelsea en 2013. El equipo de Atenas había anunciado hace poco la destitución de su técnico Christos Kontis por los malos resultados cosechados en el inicio del presente curso, y apuesta ahora por Benítez para realzar el vuelo.

