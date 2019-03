«Quiero volver a la Liga, a mi casa» Juan Bernat posa ayer en Las Rozas para la entrevista concedida a la agencia EFE. / EFE/Fernando Alvarado «Estoy muy contento de regresar a Mestalla. Mi sueño era debutar y lo logré, pero desde que salí no he jugado allí», indica Bernat ROBERTO MORALES/EFE LAS ROZAS. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:10

Juan Bernat no esconde que sueña con un futuro en blanquinegro. En alguna ocasión, el lateral ya ha deslizado que quiere volver al Valencia y que en unos años se ve ligado al club de su vida. Ayer volvió a pronunciarse en este sentido en una entrevista concedida a la agencia EFE en Las Rozas, donde la selección prepara el partido clasificatorio para la Eurocopa que disputará el sábado en su estadio, en Mestalla.

«Me queda esta temporada y dos más de contrato. Estoy muy feliz allí, jugando y disfrutando del fútbol que es lo que quería. Siempre he dicho que me gustaría volver para disfrutar más de la Liga, que no la disfruté casi cuando empecé. Me gustaría volver a mi casa, al Valencia», señaló Bernat cuando se le preguntó si piensa en seguir en París o regresar a España.

Además, el futbolista del PSG admitió que el partido en Mestalla será especial para él. «Parece que sea el destino correcto. Algo muy bonito y especial, con toda mi familia y mis amigos en Valencia. Muy contento por volver y de que encima sea en casa», señaló Bernat: «Iba de pequeño a ver los partidos del Valencia con mi padre. Yo tenía un sueño que era debutar en Mestalla con el Valencia y lo cumplí. Desde que salí no he vuelto a jugar allí y el sábado estaré de nuevo».

También se refirió a la competencia que hay en su demarcación en esta selección española diseñada por Luis Enrique. «Hay tres buenos laterales izquierdos. Además son amigos míos como Gayà y Jordi Alba. Hay jugadores de garantía para cubrir ese puesto. La competencia es sana porque hace mejor al otro. Para mi Jordi Alba es el mejor lateral izquierdo del mundo», aseveró Juan Bernat.

El valenciano admitió que su explosión como futbolista de primer nivel se produjo lejos de la Liga española: «Con el Valencia no llegué a jugar en Champions y con el Bayern el primer año ya la jugué. Es una competición muy exigente, la mejor de clubes en Europa. Aprendes a competir en una competición donde hay grandísimos jugadores, donde tienes mucha presión».

En la entrevista, Bernat también se refirió a la decepción del PSG en la Champions: «Teníamos muchas esperanzas puestas y fue un palo muy duro la eliminación contra el Manchester United, más que nada por la forma. Tuvimos la eliminatoria muy a nuestro favor, desde el partido de ida en el que jugamos muy bien como equipo y muy serios en Old Trafford. Lo que pasó en casa fue una desgracia del fútbol. Si tienes fallos en esta competición lo pagas caro».