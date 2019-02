«Queremos ganar al Celtic, eliminar al Betis y la victoria ante el Espanyol» Marcelino, con gesto serio, en la banda de Mestalla. / manuel molines El técnico asturiano muestra un discurso ambicioso y espera recuperar efectivos para dosificar el esfuerzo de futbolistas como Parejo Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ Domingo, 10 febrero 2019, 23:24

Marcelino García Toral no se escudó en el desgaste de sus futbolistas en el partido de Copa del Rey para justificar el empate en Mestalla ante la Real Sociedad. «Quizás el rival también juega», ironizó el entrenador del Valencia.

«La Real ganó en el Bernabéu, son el equipo que más puntos suma fuera de casa después del Barça, Atleti y Real Madrid. No es sencillo dominarles. Quisiera poder hacerlo durante 90 minutos siempre pero es muy difícil y más si juegas cada tres o cuatro días. En el primer tiempo la Real no nos generó, no pasamos por momentos de incertidumbre. Tuvimos una ocasión de Kondogbia y poco más, nos faltó pausa y precisión en el último pase. Tengo que ser analítico y pensar que hicimos un buen segundo tiempo, con ocasiones suficientes para haber ganado y el rival ninguna. Solo una que interceptó muy bien Gayà», analizó el entrenador blanquinegro.

Marcelino negó que el equipo necesite un sustituto de Dani Parejo pero sí que reconoció que al capitán le hubiese venido bien descansar o bien ayer o en el encuentro anterior. «Nos coincidió que teníamos dificultades con Coquelin y Kondogbia. Tenemos que ser cautos, no arriesgar con ninguno de los dos. Si no los tuviéramos con molestias, Dani ante la Real o en partidos anteriores hubiera descansado. Es lógico que acuse el esfuerzo un centrocampista que corre más de doce kilómetros cada partido y solo tres días después de jugar ante el Betis. El equipo está bien, está entero y veremos la evolución de todos los jugadores», dijo el entrenador.

«Cuando queden tres o cuatro jornadas veremos por qué estamos luchando. Ahora queremos eliminar al Betis, pasar contra el Celtic y ganar al Espanyol. Más allá no miramos. Tenemos que ir dosificando esfuerzos e intentar sufrir lesiones musculares», concluyó Marcelino.