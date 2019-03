«Me quedo con la unión entre club y afición. Somos uno» Un mitoArias, en el Salón de Cristal del ayuntamiento. / d. torres LOURDES MARTÍ VALENCIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:52

-Supongo que para usted que sigue vinculado al Valencia será muy emocionante compartir el centenario con excompañeros como Kempes.

-Con él y con exjugadores de otras generaciones. Estamos en un acto precioso. Más que anécdotas comentamos el ambiente increíble que hay. Ha acudido mucha gente y es muy emocionante ver el reconocimiento de aficionados de muchas generaciones valencianistas.

-Y me imagino que no olvidará poder haber llevado la bandera fundacional del club.

-Sí, pero ¿sabe con qué me quedo? Con esta unión entre club y afición. Estos momentos sólo se viven cuando se gana un título pero en la celebración del centenario hemos podido compartir espacio y tiempo con los seguidores, que son los que hacen grande a un club. En este acto todos somos uno y a todos nos mueve un sentimiento: el Valencia. Me acuerdo mucho de aquellos que ya no están y que nos mirarán con orgullo por esta comunión.