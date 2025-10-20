Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La psicosis del balón parado en el Valencia

Un paradón de Julen y un palo evitan goles de falta del Alavés a un conjunto blanquinegro muy blandito

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:10

Comenta

Carlos Corberán decía en la previa que los cuatro goles encajados a balón parado no debía generar una psicosis en el Valencia. Pues su petición ... tuvo una doble respuesta, una opuesta de la otra: por un lado el equipo se marchó de Mendizorroza con su tercer partido sin encajar goles, por tanto no le anotaron con faltas o saques de esquina, pero, por otro lado, cada vez que llegaba una pelota aérea al área el cosquilleo en los futbolistas valencianistas les atenazaba.

