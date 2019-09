Kang In, de problema a solución Kang In golpea el balón con la izquierda. / jesús montañana El técnico asturiano le hizo debutar en la élite y hasta le dio en cinco ocasiones la titularidad en Copa, pero quería que este verano saliera en busca de minutos | Kang In siempre fue en la Liga el último cambio de Marcelino pero con Celades se convirtió en el primer recurso frente al Leganés J. CARLOS VALLDECABRES Martes, 24 septiembre 2019, 01:30

Kang In, a sus 18 años, es probable que todavía no llegue a comprender en su globalidad qué papel ha protagonizado, sin querer, en la destitución del entrenador que ha dado el último trofeo al Valencia. A la espera todavía de que Anil Murthy cumpla su promesa y explique a la afición los argumentos que han llevado al cambio en el banquillo -la bronca del domingo dirigida a Meriton fue entre otras cosas por esa falta de razonamientos-, el surcoreano se ha visto envuelto en esa disputa técnica y dialéctica que mantuvieron Marcelino y Peter Lim. El asturiano y Mateo Alemany querían que Kang In hiciera las maletas este verano y creciera lejos de Mestalla, pero ahora el futbolista no sólo luce el 16 blanquinegro sino que su papel dentro del equipo parece haber cogido una mayor dimensión desde este mismo domingo. Aunque puede ser una coincidencia o una simple anécdota, según como se mire, en el descanso del partido contra el Leganés, el Valencia estrenó un nuevo entretenimiento popular: se pasó de las pueriles 'bombo cam' y kiss cam' a montar un concurso con chavales de la cantera a ver quién era capaz sobre el césped de darle con el balón al larguero, imitando lo que hizo Kang In durante el descanso en Stamford Bridge (le dio hasta seis veces). Se pasaron una y otra vez las imágenes por los videomarcadores y en megafonía se repitió la habilidad del canterano hasta la saciedad.

La promoción de Kang In fue tan evidente que cuando salió a calentar por la banda más tarde, el público se lo tomó como la gran esperanza para romper no sólo el empate sino el pegajoso juego que exhibía el equipo. A lo mejor, la gente cree más en Kang In de lo que en realidad es en estos momentos. Lo curioso es que el futbolista fue utilizado como arma arrojadiza contra Marcelino, cuando ha sido el técnico asturiano el que le dio la oportunidad hasta situarlo en lo más alto del ranking de futbolistas de su edad.

La diferencia con respecto a la situación que se vive ahora es que Celades ve a Kang In como una de las primeras soluciones a aplicar. Frente al Leganés, por ejemplo y si se ignora el obligado cambio de Jaume Costa por el lesionado Gayà, el surcoreano fue el primer recurso que utilizó el nuevo entrenador para revolucionar el partido (cambio de sistema incluido). No había pasado esto nunca. Es verdad que Marcelino fue el primero que le abrió la puerta de la élite a Kang In, incluso como titular (en cinco ocasiones), pero siempre lo hizo en Copa del Rey. Nunca en Liga ni en Europa

Además, Kang In siempre fue la última opción para Marcelino y a veces más como aspecto testimonial que otra cosa. Eso ocurrió en el Valencia-Valladolid (jugó los últimos 4 minutos), en el Valencia-Villareal (7'), contra el Getafe en Copa (20'), Celtic (14'), Valencia-Levante (13'), Valencia-Villareal (22') y Valencia-Mallorca (7'). Siempre se incorporó al césped siendo la tercera sustitución. Para Celades, fue el segundo recurso en el Camp Nou, el segundo también en Londres (para perder tiempo) y el primero técnicamente ante el Leganés.

minutos suma en Liga esta temporada. En la primera jornada tenía molestias, estuvo en el banquillo en Balaídos y luego, incluyendo la cita de Stamford Bridge, ha participado en todos. A sus 18 años, todavía no ha debutado como titular en Liga. Ya entra en las listas de la selección absoluta.