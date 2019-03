Primeros silbidos para Guedes, el fichaje más caro de la historia Guedes. / j. monzó El público mostró tímidamente su disgusto con el portugués, en baja forma y que acabó siendo sustituido a veinte minutos para el final C. V. Viernes, 8 marzo 2019, 00:39

valencia. Gonçalo Guedes no es ni de lejos el futbolista que alcanzó un nivel extraordinario en la primera mitad de la temporada pasada. Ni está ágil y rápido en el desborde ni tampoco consigue ver puerta (lleva desde el final de la temporada pasada sin marcar). Por eso acabó anoche siendo sustituido. Que Marcelino lo cambie no tiene por qué ser ninguna novedad porque precisamente el técnico lo que no quiere es que sus futbolistas se carguen físicamente en exceso. Lo llamativo ayer es que el público de Mestalla, posiblemente por primera vez en la temporada y media que está aquí, mostró de forma tímida pero muy clara su disgusto con el fútbol del portugués. Fue antes de que Cheryshev entrara por él en el minuto 70 de partido. Tras una acción, se escuchó un fuerte murmullo en Mestalla y bastante silbidos, aunque el público no cargó en exceso contra el jugador.

De hecho, cuando fue sustituido, mientras algunos aficionados sí dejaron patente su enfado, otros aplaudieron. División de opiniones aunque en este tipo de circunstancias, lo que deja huella es el malestar que empieza a palparse con el jugador más caro (40 millones) de la historia del Valencia.

Tal y como está Guedes, a día de hoy Marcelino puede considerar titular a Cheryshev, por encima del internacional luso, aunque es verdad que con tanta saturación de partidos, el técnico se ve obligado a ir rotando. Por eso cambió a Rodrigo, Gameiro y el propio Guedes.