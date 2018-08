Primero mamá y después futbolista Coleman posa ayer después de su presentación como nueva jugadora del Valencia. / damián torres La valencianista Coleman de 24 años tiene en su hijo de seis a su mayor y más exigente apoyo | La centrocampista siente el respaldo de los clubes en los que ha militado: «Quería ser madre joven y luego no interrumpir mi carrera, elegí mi camino» LOURDES MARTÍ Jueves, 2 agosto 2018, 01:22

La ficha de Zenatha Coleman dice que mide 1,60 y pesa 51 kilos. También registra que nació en Namibia el 25/09/1993 y que se ha incorporado a las filas del Valencia Femenino esta temporada. Esos son los datos de Coleman. A simple vista todo concuerda, es menuda y su voz está en armonía con su físico, casi susurra. Sin embargo unos pocos minutos de conversación son suficientes para voltear esa imagen quizás débil que se le presupone de una persona de 24 años, su discurso es contundente y seguro. Ella tiene en Keetmanshoop, su localidad natal, a la persona más importante de su vida: su hijo.

El 28 de febrero de 2012, Coleman se convirtió en madre. «Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es mi mayor apoyo, también el que más me exige. Si no anoto me dice: ¿Por qué no has marcado?», dice la centrocampista con la mano en el pecho. No la quita de allí cuando habla de él. Sonríe cuando se le comenta que su situación no es habitual, pero ella lo normaliza. «Tenía claro que quería ser madre y pensé que sería mejor hacerlo de joven así luego ya me podría centrar en la recuperación, que fue rápida, y en mi carrera sin pensar en interrumpirla, que tampoco es negativo. Cada persona escoge un camino, ese fue el mío y estoy muy agradecida».

Ahora a ese gesto de felicidad le empieza a acompañar el brillo en los ojos, ese mismo que aparece en muchas ocasiones, por ejemplo cada vez que su pequeño cumple años y ella no puede estar así lado. «Sé que de mayor entenderá el esfuerzo que estoy haciendo», apunta una jugadora que no ha encontrado ningún obstáculo ni reproche por parte de nadie. Al contrario, se muestra muy agradecida de cómo los clubes en los que ha estado y sus compañeras y entrenadores reaccionan cuando se enteran que es mamá. «Siempre me ayudan, me preguntan que por qué no me lo traigo pero es difícil por el idioma... además sé que lo tienen muy bien cuidado, está con mi familia», sentencia Coleman.

«Mi familia y yo apostamos fuerte por mi carrera, algo que no es fácil en Namibia»

Ahí, en su círculo más cercano, la vida no se entiende sin fútbol. «Mi madre, mi abuela, mi abuelo, mis tíos todos han jugado. No sé si tengo talento porque siempre los veía y hacía lo mismo que ellos pero la realidad es esa», recuerda. Si ella es el presente, en su hijo ve el futuro: «Creo que será mejor futbolista que yo, ya veremos, pero me gustaría que continuase y lo intentara».

«Mi familia y yo apostamos fuerte por mi carrera y siempre trabajé duro, no fue fácil porque en Namibia no tenemos una gran liga profesional, siempre di lo mejor y siento mucho apoyo», asevera. Trabajo, constancia, esfuerzo le han llevado a cumplir su sueño de jugar en Europa, aunque Coleman percibe una ayuda divina: «Nací en una familia cristiana y mi abuelo siempre me dijo que sólo hay alguien que lo hace posible todo y ese es Dios». Esa frase le acompaña a cada paso. «Siempre creo que todo sucede porque Él lo quiere, creo y mucho. Me ayuda y me reconforta», asevera.

Tampoco titubea cuando se le cuestiona cuál es el objetivo que se plantea en el Valencia, donde lucirá el dorsal número 7: «Ganar la Liga Iberdrola. No tengo ninguna duda de que estamos al mismo nivel que equipos como el Barcelona o el Atlético». Está ilusionada después de un año duro en el Zaragoza, donde vivió el descenso del conjunto maño. Allí compartía vestuario junto a la exvalencianista nacida en Castellón Sara Monforte, quien este año dijo adiós al fútbol profesional: «Una vez finalizada la temporada en la que quería estar centrada ella fue la primera que me habló del Valencia y del proyecto, así que no lo dudé».

La otra razón para venir es Mari Paz Vilas: «Me parece una gran goleadora y sé que puedo aprender mucho de ella. Yo también puedo aportarle cosas para mejorar ambas en beneficio del equipo. La nueva integrante del equipo blanquinegro espera hacer valer su técnica y su versatilidad. Después de pasar sus primeros días con sus nuevas compañeras y tras la presentación de las nuevas futbolistas, Coleman destaca la profesionalidad del club: «El hecho de los abonos por ejemplo. Tener actos así motiva, ahora toca trabajar y continuar para hacer que este siga siendo un gran equipo».

«Sé que de mayor mi hijo entenderá el esfuerzo que estoy haciendo», afirma la jugadora

La internacional llegó a la Liga Iberdrola a finales de enero del año pasado y anotó 7 tantos en 14 partidos con el Zaragoza. Su primer equipo en Europa fue el Gintra Universitetas lituano, por el que fichó en 2016 y en el que ganó la liga en esa campaña y la posterior. Ahora está centrada en el Valencia pero Coleman no deja de pensar en Namibia y en el resto de futbolistas del continente africano. Se siente afortunada y piensa en cómo ayudar a las niñas que también desean dar el salto a Europa o a otros continentes para poder desarrollar su carrera de forma profesional.

Ha participado en el documental 'Talent of Africa', un tributo a las futbolistas, un granito de arena más para poder crear una liga profesional en el continente. «Dentro de algunos años mi idea es volver a Namibia y establecer una academia profesional y ayudar», comenta. Pero eso será en el futuro. A día de hoy le importa disfrutar su primera temporada en su nuevo club. «El Valencia es un grande y nunca creí que pudiera venir. Es una gran oportunidad y lo daré todo para el día de mañana cuando me marche tener grandes recuerdos de mi paso por aquí y viceversa», augura.