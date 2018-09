La primera tormenta Gesto de Marcelino hacia el árbitro asistente durante el encuentro en el campo del Levante. / manuel molines Marcelino, con dudas a un partido de alcanzar los 50 con el Valencia | El técnico afronta el desafío de encontrar la mejoría de su equipo justo cuando menos jugadores tiene para trabajar con motivo del parón de selecciones JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 4 septiembre 2018, 00:03

valencia. Recuerdan por Vila-Real que a Marcelino se le torcía visiblemente el gesto a nivel casi global cuando las cosas no le salían como tocaba. El domingo, en la sala de prensa del Ciutat y tras dejar su equipo una imagen un tanto extraña (con tantas debilidades como opciones para ganar), el técnico ofreció un discurso pausado y de tono correcto. Es pronto -opina que hasta el primer tercio no hay que sacar conclusiones- pero la exigencia del Valencia ha traído lo que se podría considerar la primera tormenta de la era Marcelino. No es que haya ningún incendio en la casa blanquinegra pero esos dos puntos en las tres primeras jornadas de Liga, arrojan precisamente el peor inicio de temporada en Primera de Marcelino García Toral.

Justo cuando el asturiano está a tan solo un encuentro de alcanzar la cifra de medio centenar como responsable valencianista (38 de la Liga pasada, 8 de Copa del Rey y los tres de este curso), el técnico se encuentra que tiene por delante casi dos semanas para poner en orden las ideas y a su gente pero con la contrapartida de que apenas le quedan jugadores en la ciudad deportiva para trabajar. La fuga de internacionales coincide precisamente con la mayor necesidad que tiene el entrenador de tener a la gente aquí en el año y pico que lleva en la casa blanquinegra.

El domingo, a Mateo Alemany se le vio en el palco del Ciutat más inquieto que de costumbre y con evidentes gestos de contrariedad en algunas acciones. No se sabe muy bien si por las dudas del juego que a veces ofrecía el equipo o por las claras ocasiones que fallaban. El Valencia está en el decimoséptimo puesto, cuestión que a estas alturas no es nada significativa pero de la misma forma que el año pasado se destacaba la exhibición de poderío que demostraba el equipo en las primeras jornadas, ahora las sensaciones que se palpan no son las mismas.

Es evidente que el Valencia hace aguas en el concepto defensivo y es lógico pensar que eso a Marcelino le consume por dentro. Las estridencias de Diakhaby -tan fuerte como dudoso en ocasiones- han acabado por mermar la otrora eficiencia de Gabriel Paulista, y cuando el armazón no lo tiene claro por el centro, el resto se contagia, empezando por el mismo Neto. Además, la internacionalidad de Gayà tiene su contrapunto en la otra banda, porque Piccini aún no ha mejorado lo que Montoya ofrecía y lo peor de todo es que tiene toda la pinta de que el italiano se va a quedar con las ganas.

En el medio del campo, llama la atención las notas que está ofreciendo Parejo. Si con Kondogbia el capitán no acaba de dar en este arranque de competición lo que siempre ha dado, sin el francés su capacidad en Orriols todavía estuvo por debajo. Y de eso se resienten y mucho los compañeros, acostumbrados a dejarse pilotar por el madrileño.

Lo más curioso del caso, y eso lo aprovecha Marcelino para reforzar de manera positiva su posición, es que el Valencia es el segundo equipo de Primera que más remates ha puerta lleva en estas tres primeras jornadas. Empatado con el Real Madrid con 47 intentos (supera los 15 por partido), sólo el Barcelona suma más remates (66). Eso refleja que los valencianistas tienen suficiente llegada. Otra cosa es que tengan la puntería suficiente, aunque en las tres primeras jornadas de Liga, el año pasado acumulaban los mismos goles a favor que ahora: 3.

Otro aspecto significativo es que Marcelino ha recurrido a todos los delanteros en cada partido (cuestión que denota las necesidades en ese momento del equipo), siendo Rodrigo el que más minutos participó (único que ha marcado), seguido de Mina, Gameiro y Batshuayi.