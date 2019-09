La pretensión de Rubiales de celebrar la Supercopa en Arabia choca con la UEFA Parejo y Marcelino, en la rueda de prensa previa al amistoso que jugó el Valencia en Riad el año pasado. / vcf/lázaro de la peña El organismo recomienda no jugar en países donde se discrimina a las mujeres, lo que afectaría al torneo que disputarán Valencia, Barcelona, Real Madrid y Atlético J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:36

La nueva Supercopa parida por Rubiales y que ya nació con una clara oposición por parte del Valencia se ha metido ahora en un serio problema. La UEFA acaba de poner la última traba. Aleksander Ceferin, máximo responsable del organismo europeo, pidió ayer a los clubes, tras la reunión del comité ejecutivo que se celebró en Liubliana, que se nieguen a jugar partidos en países donde las mujeres no pueden entrar en los estadios.

¿En qué afecta eso? Pues directamente a la intención de la Federación de trasladar el nuevo formato de la Supercopa, con cuatro equipos participantes (Valencia, Barcelona, Real Madrid y Atlético), a Arabia Saudí, país donde la mujer sufre directamente las consecuencias de un régimen muy particular. Por ejemplo, no puede acudir a un estadio de fútbol con total libertad como un espectador más.

Eso, precisamente, lo comprobó el mismo Valencia cuando en mayo del año pasado accedió a participar en un amistoso en Riad contra el Al-Nassr, pasando por alto los dirigentes de la entidad valencianista el condicionante de la evidente política discriminatoria hacia la mujer que allí se da. Ahora, será la Federación la que deba manejar esta incómoda circunstancia. De momento, en el Valencia no tienen constancia de ningún pronunciamiento por parte de la Federación ni en un sentido ni en otro. Tan sólo se han hecho eco de las palabras de Ceferin: «El Comité Ejecutivo recomendará a las 55 asociaciones nacionales y a los clubes europeos que no jueguen partidos en países en los que las mujeres tengan acceso restringido a los estadios. Por lo que sabemos, dos países del mundo no permiten que las mujeres y las niñas vayan al fútbol. No podemos castigar a nadie si juega contra equipos de esos países. Está fuera de nuestra jurisdicción; es de la FIFA, pero eso no significa que debamos callarnos y decir que no podemos hacer nada».

El Valencia recurrió el cambio de formato y el CSD dio la razón a la Federación, tal y como se esperaba

De momento, al Valencia tampoco le ha llegado ninguna notificación de que la Supercopa se va a jugar en Arabia. Rubiales negociaba un suculento contrato por seis años con el citado país, aunque también se manejaban otras alternativas.

Así pues, los dirigentes valencianistas están a la expectativa, después de que por otra parte esta misma semana se haya recibido la notificación del CSD de que la Supercopa sigue adelante. El recurso del Valencia, como se esperaba, no ha encontrado una respuesta positiva y queda como única alternativa recurrir a la vía ordinaria, algo que en el club de Mestalla han descartado por completo.

Hay que recordar que la protesta valencianista se hizo por considerar que el cambio de la Supercopa (de pasar de dos a cuatro equipos) se hizo aplicándolo a la presente edición y no a los años venideros.