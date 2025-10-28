Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Figuración del terciario -izquierda-y el nuevo estadio. VCF

El pleno del Ayuntamiento aprueba el terciario del Nou Mestalla y solo falta el pago de los 11,2 millones del Valencia

PP, Vox y PSPV respaldan con sus votos la propuesta, condicionada al abono del polideportivo de Benicalap

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:12

Comenta

La semana pasada salió adelante en la comisión de urbanismo y este martes el pleno del Ayuntamiento de Valencia ha dado la validez que faltaba ... para que el terciario del Nou Mestalla sea ya una realidad. Partido Popular, Vox y PSPV han respaldado la iniciativa, condicionada eso sí al pago previo por parte del Valencia de los 11,2 millones de euros que cuesta el polideportivo de Benicalap, mientras que Compromís como ya anunció su portavoz hace días se ha posicionado en contra.

