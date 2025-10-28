El pleno del Ayuntamiento aprueba el terciario del Nou Mestalla y solo falta el pago de los 11,2 millones del Valencia

La semana pasada salió adelante en la comisión de urbanismo y este martes el pleno del Ayuntamiento de Valencia ha dado la validez que faltaba ... para que el terciario del Nou Mestalla sea ya una realidad. Partido Popular, Vox y PSPV han respaldado la iniciativa, condicionada eso sí al pago previo por parte del Valencia de los 11,2 millones de euros que cuesta el polideportivo de Benicalap, mientras que Compromís como ya anunció su portavoz hace días se ha posicionado en contra.

De esta forma se cumplimenta el último requisito urbanístico que faltaba desde la Administración para dar validez oficial al uso terciario de esa porción que tiene el solar del Nou Mestalla y que adquirió meses atrás Atitlán para levantar allí dos torres con oficinas y hotel. El Valencia tiene ahora vía libre para depositar esos 11,2 millones de euros (IVA incluido) en los que se había fijado finalmente el precio del complejo deportivo, cuya construcción corre a cargo ya del Ayuntamiento. Si no había aprobación del pleno no había pago por parte del club. Ese fue el posicionamiento que tomó el Valencia que, semanas atrás ya había solicitado por escrito el número de cuenta al Ayuntamiento para hacer el ingreso.

Una vez esté ingresado ese dinero -que tanto dio que hablar en el pasado porque el Valencia se negaba a pagar menos cantidad e incluso el IVA-, el Ayuntamiento dará luz verde a esta propuesta que hoy ha sido aprobada. Y es que, en el acuerdo entre el equipo de Gobierno y los socialistas quedaba reflejado ese interés en no dar ninguna concesión hasta que no estuviera el pago dado los constantes incumplimientos que históricamente ha tenido Meriton con todo lo que ha tenido que ver con el estadio.

En julio de 2024, en cambio, se aprobaron las fichas urbanísticas y el PP necesitó los votos en esa ocasión de Compromís y de PSPV, dado que Vox se desmarcó del asunto. Fue un acuerdo histórico dada la trascendencia del tema y por el hecho que oposición y Partido Popular se pusieran de acuerdo en una cuestión que afecta al Valencia de Peter Lim y que ha hecho que los partidos de uno y de otro color hayan ido dando bandazos a lo largo de los últimos años.