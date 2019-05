Lim planifica el futuro con Murthy y Alemany pero sin Marcelino Anil Murthy, Peter Lim y Mateo Alemany. / lp Al habitual cónclave que suele hacer el máximo accionista en el hotel donde se aloja asistieron también Kim Koh, Pablo Longoria y Sean Bai C. V. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:30

valencia. A Peter Lim le queda un partido, el de Valladolid, para saber qué Valencia va a tener para el año que viene: si el de la Champions -con el desahogo económico que eso conlleva aunque está igualmente obligado a vender jugadores- o el de la Europa League -perfil más 'low cost' y con mayor agilidad todavía para la venta-. De momento ayer ya se habló de este tipo de cuestiones. Lo hizo el máximo accionista cumpliendo ya el tradicional ritual cada vez que se deja caer por Valencia.

Por el hotel donde se aloja fueron desfilando con el silencio habitual tanto al entrar como al salir los responsables de la entidad: Anil Murthy y Mateo Alemany como principales bastiones, agregándose esta vez también el habitual en este tipo de encuentros: Kim Koh; e incorporándose como 'extras' Pablo Longoria (máximo responsable deportivo por debajo del director general) y Sean Bai, que llegó para estrenar la etérea oficina del presidente y desde enero supervisando los cambios que se están produciendo en una cuestión tan sensible como la Academia de Paterna.

Aunque su ausencia no puede ser interpretada ni mucho menos como una rebaja en la confianza que hay con su trabajo, sí llama la atención que no estuviera Marcelino. Tampoco es la primera vez que se produce este tipo de reunión y no asiste el entrenador.

Cuando se tenga claro a partir del sábado qué destino va a tener el Valencia, independientemente de lo que pueda hacer en la final de Copa, el club tendrá más argumentos para afrontar situaciones deportivas de futuro y de presente. Este verano se empieza a pagar el fichaje de Guedes, mientras que están pendientes de resolver su futuro casos como el de Santi Mina y Garay. Jorge Mendes estuvo aquí precisamente el día del Arsenal.