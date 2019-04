De los pitos a los aplausos para un Guedes goleador Guedes. / jesús signes Jueves, 4 abril 2019, 00:29

No está siendo ni mucho menos una buena temporada para Guedes. El portugués está lejos de la versión que agradó la campaña pasada a la grada de Mestalla. Nadie le puede discutir el trabajo que hizo en el intento de ayudar a Gayà. El problema es que se le vio por debajo en el tono físico de Odriozola. En su duelo particular con el lateral, el que salió airoso fue el madridista. Pero de la misma manera, no se le puede negar al internacional luso que empieza a aportar precisamente lo que más falta ha hecho al equipo en toda la temporada: el gol. Ha tardado pero en los últimos cinco partidos disputados, Guedes lleva tres tantos, los únicos que ha anotado en el presente ejercicio. Marcelino podía haber apostado por Cheryshev desde el principio pero se decantó por el portugués. No obstante, fue el primer sustituido y Mestalla, que la última vez le despidió con bastante silbidos, ayer en cambio le premió con aplausos pese a que su actuación no fue completa del todo.