Pista libre para Mina en Getafe y duro correctivo a Batshuayi Batshuayi, durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. / afp/jose jordan El delantero belga, que ni calentó ante el Young Boys, se queda fuera de la convocatoria TONI CALERO Sábado, 10 noviembre 2018, 01:52

valencia. El Getafe-Valencia se empezó a jugar ayer, durante la comparecencia de Marcelino. Cosas de delanteros. Santi Mina tiene pista libre, para Michy Batshuayi llegó un duro correctivo -otro más- hasta verse fuera de la convocatoria para el duelo del Coliseum. Cuando el técnico del Valencia se sentó en el media center de la ciudad deportiva de Paterna no se conocía el nombre de los elegidos pero Marcelino había ido dejando pistas sobre su decisión. «Si juega Mina es porque intento ser justo y considero que su rendimiento es mejor que el de otro compañero. Juega porque su influencia en el equipo es mayor que la de otros», reflexionó el entrenador. A Batshuayi le incluyó en el saco grupal: «Michy, como el resto de jugadores y también el cuerpo técnico, debe tener siempre la perspectiva de intentar mejorar».

El 27 de octubre, en San Mamés, se vivió un punto de inflexión para entender la actual situación de Batshuayi. El belga lo protestó todo durante la primera mitad, vio la amarilla, y Marcelino le dejó en la ducha al descanso. «Lo cambiamos porque había perdido la concentración», admitiría Marcelino. La recuperación de Mina no ayudó a que Batshuayi se redimiera sobre el césped. En el partido ante el Girona, el gallego fue titular y el belga salió en el minuto 73 con el Valencia volcado en busca del empate. Nada. Hubo otro capítulo más, porque en Champions, contra el Young Boys, Batshuayi estuvo en el banquillo de principio a fin y ni siquiera salió a calentar con los suplentes.

La decisión de Marcelino de dejar fuera a Batshuayi para la visita a Getafe marca un antes y un después para un futbolista que aterrizó como uno de los fichajes estrella y aún no ha justificado la apuesta ni su sueldo. Batshuayi se irá ahora con Bélgica -fue convocado por Roberto Martínez- y se incorporará a los entrenamientos con el Valencia obligado a dar un paso al frente para volver a ganarse los minutos de los que sí disfrutó hasta la irrupción de Mina.

Bélgica convoca a Batshuayi mientras que Cheryshev no viaja con Rusia por la lesión

Anunció Marcelino «pocos cambios» para Getafe porque la victoria ante el Young Boys y la buena actuación contra el Girona le han dado motivos para seguir creyendo. «El equipo necesita ganar porque los jugadores lo están pasando mal. Jugamos bien contra el Girona y tres días después el equipo demostró que está vivo, quiere y se rebela contra cualquier situación. Tiene carácter y personalidad», recordó el técnico asturiano. Fueron varios los futbolistas que acabaron «con golpes y molestias» el miércoles y por ello es difícil asegurar que Marcelino repita la alineación desde Neto hasta Rodrigo. Uno de los 'tocados', Geoffrey Kondogbia, puede dejar su sitio a Parejo, que vuelve. «Creemos que Dani está muchísimo mejor, puede que no esté al cien por cien, pero a nivel de dolor creemos que está bien», explicó Marcelino.

Murillo fue el otro descarte por decisión técnica mientras que por lesión se lo pierden Cristiano Piccini y Denis Cheryshev. El ruso estaba convocado por su selección, pero Marcelino avanzó que el futbolista no viajará para recuperarse en Paterna y estar disponible «después del parón».

El césped de la discordia

A ningún miembro de la plantilla valencianista se le olvida el doble enfrentamiento contra el Getafe. Intensidad, dureza (esas batallas con Damián Suárez) y un césped en el Coliseum que desesperó a Parejo. «El balón no corría, el campo estaba seco y parece que desde hace una semana no lo han mantenido. No es una excusa, pero hay que buscar soluciones para ser la mejor liga del mundo. No se puede jugar en un campo así», dijo el capitán. Marcelino apostaba ayer por hacer borrón y cuenta nueva. De hecho, el asturiano recordó que la hierba se cambió «y el campo es muy bueno». Marcelino también elogió la consistencia que Pepe Bordalás ha dado al Getafe desde la pasada temporada para recordar que son los árbitros quienes deben decidir el límite de las entradas de uno y otro equipo.

Camina el Getafe con paso firme por la Liga (16 puntos, 5 más que el Valencia) gracias a un bloque muy consolidado y dos veteranos de guerra en ataque, Jorge Molina y Ángel, que siguen acudiendo puntuales a su cita con el gol. Enfrente tendrá hoy el conjunto blanquinegro a Nemanja Maksimovic, cedido en verano, y a un Robert Ibáñez que en principio empezará en el banco. «El Valencia es un grande de España y un grande de Europa, tiene una masa social espectacular, una afición increíble y una ciudad magnífica. Está confeccionado para luchar por la zona Champions. Será un partido muy atractivo», explicó Bordalás.