Marcelino dará este mediodía la lista de convocados tras el último entrenamiento de cara al encuentro de este domingo por la mañana contra el Eibar en Mestalla. El técnico todavía no puede contar con Piccini, que aunque ya se le ha visto trabajar sobre el césped de la ciudad deportiva, todavía su intensidad en el entrenamiento no le permite meterse en la dinámica del grupo. Es más, no está claro que vaya a estar disponible para el jueves contra el Arsenal.