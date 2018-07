Piccini: «No se puede rechazar a un club como el Valencia, ni me dio tiempo de despedirme de mis compañeros» Piccini, en su debut como valencianista en el amistoso contra el Laussane. / l. de lapeña/vcf «En el Betis cada temporada había tres entrenadores distintos, aquí se ofrece una estabilidad importante», asegura HÉCTOR ESTEBAN CRANS-MONTANA. Jueves, 26 julio 2018, 00:27

Cristiano Piccini (Florencia, 26 de septiembre de 1992) ha sido el último en llegar al proyecto centenario del Valencia Club de Fútbol. El proceso de adaptación ha sido a las bravas. No tardó ni 24 horas en disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo. Llegó al hotel a las dos de la madrugada, cumplió en su primer entrenamiento y a jugar. Dìsputó media parte ante el Lausanne. Ha llegado para reforzar el lateral derecho, una de las dudas del once de la pasada temporada. Marcelino quiere un perfil de jugador muy concreto y Piccini reúne todas las características. Alto, fuerte y muy defensivo. Hace siete meses que estrenó paternidad y entra en un proceso de madurez. El italiano, internacional en todas las categorías inferiores y criado en la academia de la Fiorentina, ha llegado para ser titular.

-¿Qué tal en sus primeras horas con el equipo?

-Muy bien. Me estoy aclimatando, conociendo a todos mis compañeros, me han acogido muy bien y la verdad es que estoy contento.

-La verdad es que no ha tenido margen para aclimatarse. Las cosas van rápidas. Llegó y a jugar.

-La verdad es que era lo que yo quería. Tenía muchas ganas de estar aquí con el Valencia, empezar a conocer el mecanismo del equipo y entrar en contacto con mis compañeros. Es la mejor forma de aclimatarse.

-Jugó de titular media parte ante el Lausanne. ¿Cómo se sintió en su estreno?

-Muy bien. Ya había iniciado la pretemporada con el Sporting de Portugal. Mi objetivo es coger lo antes posibles los mecanismos, que es lo que quiere el cuerpo técnico de mí para estar listo para lo que el entrenador quiera de mí -de hecho, durante su primer entrenamiento estuvo preguntando a Montoya de manera insistente sobre las instrucciones de Marcelino-. Con el entrenador tuve una charla corta, ya habrá tiempo para hablar.

-La temporada pasada vivió una temporada exitosa en el Sporting pero convulsa a nivel social.

-Fue un año complicado por el tema de los aficionados que acudieron a la ciudad deportiva -agredieron al futbolista Bast Dost y al técnico Jorge Jesús- , pero en el global sí ha sido importante. Ganamos la Copa de la Liga y llegamos a la final de la Taça. Estuvimos luchando hasta el final por el título de liga y en Europa creo que lo hicimos muy bien. Fue más ruido por lo acontecido con los aficionados que por una cuestión deportiva.

-Reconoció que ha llegado de Portugal siendo mejor defensa que cuando salió del Real Betis.

-Sí y los partidos que jugué la temporada pasada en la Champions League hablan de ello. Cada uno puede pensar lo que quiera, decir lo que quiera pero los hechos son los que cuentan. Cómo jugué está a los ojos de todos.

-Marcelino valora la polivalencia. ¿Puede jugar de central?

-En el Sporting de hecho lo hice algunos partidos en una línea de tres.

-¿Cómo le llega el interés del Valencia?

-Fue todo muy rápido. Mi representante me lo comentó, se llegó a un acuerdo con el Sporting y no lo dudé ni un segundo. Fue tan rápido que no tuve ni tiempo de despedirme de mis ex compañeros.

-Es cierto que el club habló con otros futbolistas como Hateboer para ocupar el lateral. Al final se deciden por usted por el compromiso que muestra mientras el holandés duda.

-Yo cuando me llegó la propuesta del Valencia no tuve ninguna duda, venir a un club tan grande en un año tan importante. Un futbolista no puede decirle que no al Valencia. Para mí estar en este equipo es un sueño que he logrado con mucho esfuerzo y trabajo. Estoy muy feliz.

-Tuvo una lesión muy dura de ligamentos en el Betis. Se tatuó en el cuello la palabra «dedicación» para no olvidar aquellos momentos de recuperación. ¿Es un síntoma de fortaleza en sí mismo?

-Creo en mí mismo pero sobre todo en mi trabajo diario, en lo que puedo hacer para mejorar. Ese tatuaje me lo hice para no olvidarme de lo que fue la rehabilitación, muy pesada, con doble sesión todos los días. Se sufre, porque de verdad duele pero lo conseguí. Han pasado tres años de aquello y estoy perfecto.

-He leído que usted decía que de pequeño igual no era el mejor jugador del equipo pero sí que era uno de los que más trabajaba y por eso llegó al éxito.

-En mi vida, en mi carrera como futbolista, siempre he trabajado mucho y si he llegado a un nivel alto es por talento pero también por mucho trabajo. Había muchos niños técnicamente mejores que yo, pero al final algunos llegan al objetivo por suerte y otros por su capacidad de trabajo.

-¿Qué cambio espera entre el Valencia y el Betis a nivel personal?

-En mis años en el Betis cada temporada había tres entrenadores, varios directores deportivos, no había estabilidad y así no era fácil. El Valencia, después de la última temporada que ha hecho, me ofrece una estabilidad importante.

-Ha sido internacional en todas las categorías inferiores con Italia. La selección vive un proceso de cambio. ¿El Valencia le puede abrir las puertas de la selección?

-Es obvio, no es lo mismo jugar en el Valencia que estar en un equipo de Portugal. El Sporting es un club grande pero no como al que he llegado. Para estar con Italia este puede ser el año.

-Veo que luce tatuajes muy personales, con gran carga emocional.

-La verdad es que los tatuajes me gustan. Reflejan cosas que me han pasado en la vida. Unas me han dado algo o otras me han quitado. Es bueno recordar.

-¿Ha llegado a Valencia en pleno proceso de madurez?

-Acabo de ser padre, vengo con mi mujer y una niña de siete meses. También tengo dos perros (ríe). Me gustaría vivir en una casa tranquila, retirada y familiar. Llega un momento en el que buscas el equilibrio emocional y personal fuera del fútbol porque al final te ayuda en tu trabajo. Te hace crecer.