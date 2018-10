Piccini lidera el ranking de los novatos El italiano Piccini, durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. / Irene Marsilla El italiano, pese al debate sobre su fútbol, es el fichaje que más minutos acumula | Gameiro fue el tercer desembolso más importante de este verano y su rendimiento se ha limitado a un gol en 466 minutos disputados J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Viernes, 12 octubre 2018, 01:57

Marcelino juega en ocasiones al despiste. Unas veces asegura que no se pueden extraer conclusiones sobre el rendimiento de jugadores o equipo hasta que no se llegue al primer tercio de la temporada y otras, en cambio, aplaza las valoraciones hasta final de la temporada. El Valencia acaba de cumplir contra el Barça su partido número diez del curso y no se puede determinar todavía con cierta seguridad si los fichajes de este año van por debajo de la nota esperada o si aprueban de manera sobrada.

Curiosamente, a nivel popular, los dos futbolistas que más sospechas pueden haber levantado son en cambio los que más minutos llevan acumulados, al menos en Liga. Es decir, la impresión que generan al aficionado jugadores como Piccini y Diakhaby contrasta con la confianza que deposita en ellos Marcelino, ya sea por cuestiones deportivas o por necesidades del guión.

El Valencia presentó esta temporada siete caras nuevas y si se hiciera una encuesta entre el público que asiste a Mestalla, como mucho llegarían al aprobado como mejor nota. Bien es verdad que el arranque de competición en el caso de los nuevos futbolistas blanquinegros coincide con la irregular imagen que ha dado el Valencia en este pequeño tramo disputado, entre los ocho encuentros de Liga y los dos de Champions.

Wass comenzó siendo importante pero suma ya tres partidos consecutivos sin jugar un solo minuto

Desde luego, si se hiciera una tabla tomando como referencia lo que se han pagado, el caso más preocupante sería el de Kevin Gameiro, el mayor desembolso realizado este verano . El francés, además, tiene el hándicap de una posible comparativa como su antecesor: Simone Zaza. Si Gameiro sólo ha marcado un tanto en sus primeros 10 partidos como valencianista el italiano sólo hizo dos. Tardó Zaza en despertar -también llegó en enero y eso condiciona- y por lo que parece a Gameiro le va a pasar algo parecido. A Batshuayi, con la diferencia que está cedido en lugar de comprado, le pasa algo parecido. Es al fin y al cabo el problema que arrastra este año el Valencia: que no mete goles. A decir verdad, sólo Piccini y Diakhaby -hasta el resurgir de Garay- se pueden haber considerado en algún momento titulares.

Wass, en cambio, empezó en apariencia con cierta fuerza al aprovechar su polivalencia pero luego se ha ido apagando hasta el punto de enlazar tres encuentros consecutivos sin jugar un solo minuto. Cheryshev, sin marcar ni brillar todavía, es irregular en sus apariciones y para ver al último jugador de la lista (Racic) hay que seguir al filial en Segunda B.