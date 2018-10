Piccini: «Sé que no he empezado bien porque no vivo en Marte, tengo que mejorar» EFE VALENCIA. Viernes, 19 octubre 2018, 01:09

Cristiano Piccini, señaló que es consciente de que no ha empezado la temporada tan bien como le hubiera gustado y aseguró que tratará de revertir las críticas recibidas. «Son parte del fútbol. Seguiré mejorando y las críticas las intentaré convertir en aplausos. Estoy por el buen camino, cada vez que vengo a entrenar doy el máximo», comentó en una entrevista facilitada por el club. «Sé que tengo que trabajar y mejorar, pero lo he hecho siempre allá donde he ido. He entrenado fuerte para ganarme también el cariño de la gente, sé que no he empezado bien porque no vivo en Marte, y el error que tuve contra el Espanyol tuvo mucha repercusión», subrayó. El defensa comentó que «no soy un chico que vive en la nube, sé de dónde vengo, cuánto he trabajado y dónde he empezado. He llegado aquí porque he hecho autocrítica».