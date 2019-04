La pesadilla de Marcelino Marcelino se lleva la mano a la cara en una rueda de prensa en la ciudad deportiva. / juanjo monzó Al técnico del Valencia se le dan mal los grandes. En doce años de carrera en los banquillos de Primera tan sólo ha ganado dos veces al Real Madrid y esta noche el equipo se juega parte de sus opciones de ChampionsLa lista de convocados del equipo blanquinegro se sabrá esta mañana por las dudas que hay con Piccini, aunque la idea es no arriesgar JUAN CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 3 abril 2019, 01:19

Diciembre de 2006. El Recreativo de Marcelino jugaba en el Santiago Bernabéu. De camino a la capital perdieron la vida cuatro hinchas del equipo andaluz. El Recre pidió la suspensión pero no fue atendida su petición y posiblemente en el partido más emotivo de su historia acabó brillando en Chamartín (0-3). El Madrid se quedó sin los puntos gracias a los goles de Pongolle, Uche y Viqueira, y acabó regalando también la recaudación del encuentro a los familiares de los fallecidos. Marcelino, pese a que estaba sancionado y tuvo que ver el encuentro desde la grada, regresó a Huelva casi como héroe. No fue esta la única vez que como entrenador logró imponerse al Real Madrid. Lo hizo también en el banquillo del Villarreal (2015-16) con gol de Soldado (1-0). Fue el último gran zarpazo que consiguió darle al conjunto merengue, alimentando de esta forma la tradición sobre la particular dificultad que tiene Marcelino en ganar a los grandes. En doce años, sólo ha ganado dos veces a los madridistas y con los dedos de una mano se cuentan los triunfos ante los grandes. El problema es que con el Valencia todavía no lo ha conseguido.

La situación tampoco es extraña si tenemos en cuenta que si se califican a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid como grandes, es precisamente por el tremendo potencial que tienen en sus plantillas lo que les hace mostrarse superiores al resto de equipos. Eso lógicamente condiciona. Pero, puestos a encontrar alicientes extras para esta noche -por si la lucha blanquinegra por la Champions no fuera suficiente-, la verdad es que Marcelino guarda una particular estadística que le ha llevado como técnico de Mestalla a darse de bruces cada vez que le ha tocado medirse precisamente contra estos equipos anteriormente señalados.

Y que conste que el Real Madrid que trata de enderezar Zidane llega hoy a Mestalla con una tremenda pájara mental. No aspirar a nada a estas alturas de campeonato les coloca en una situación desconocida. Si el Valencia está 'vivo' en las tres competiciones, a los madridistas les sabe a nada ser terceros a 12 puntos del Barça. Zidane resguardó varios titulares en la última jornada. Marcelino dará hoy la lista y la idea es no arriesgar con Piccini.

El triunfo con el Recre en el Bernabéu (0-3) sirvió de homenaje a los aficionados fallecidos

La temporada pasada se llevaron los madridistas los puntos demasiado fácil (1-4). Marcelino prepara cambios para hoy respecto al equipo que salió airoso del examen del Pizjuán.