Pepe Carrete: "Hablan de Maradona o Cruyff y yo siempre digo que Kempes era igual o mejor" El asturiano recuerda con especial cariño el título de Copa: «Antes de la final, Ramos Costa me llamó y me dijo que tenía que ser el capitán. Levantar el trofeo fue increíble» LOURDES MARTÍ* DEPORTES@LASPROVINCIAS.ES VALENCIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 23:57

Pepe Carrete es recordado, entre otras muchas cosas, por el amargo debut que le hizo pasar a Maradona. No dejó ni a sol ni a sombra al astro argentino. El marcaje al hombre era una de las cualidades de un exjugador que sigue al Valencia desde Ponferrada, donde reside. En 2015 sufrió un grave infarto que le dejó en coma. Volver a la vida ha sido su victoria más importante.

-¿Cómo está después del grave infarto que sufrió?

-Bien, recuperándome, todavía con medicación. Muy agradecido a toda la gente que se preocupó por mí.

-Usted formó parte de uno de los mejores Valencia de la historia, ¿qué recuerda de aquel vestuario?

-¿Qué voy a recordar? Nos llevábamos muy bien, con el 'sheriff' Kempes. Era la persona que lo dirigía, mandaba dentro y fuera, en el buen sentido. Yo decía: 'Nosotros vamos a correr y marcar y que no metan, ya marcará el Matador'. 0-1 y para casa. Así ganamos la Copa del Rey, la Recopa al Arsenal en Bruselas y la Supercopa de Europa.

-¿Qué título le hizo más ilusión? ¿Quizás el de Copa del Rey por ser el primero?

- Bueno, mi capitán era Kempes lógicamente, pero un día me llamó Ramos Costa antes de la final y me dijo que ese domingo yo iba a ser el capitán y le pregunté: ¿por qué presi? si está Mario... 'No señor, capitán usted'. Y cogí a Mario y le dije el presi me ha dicho esto. Él, que además de buen jugador es una gran persona, me dijo: 'José, y ¿qué? si te lo dijo pues el capitán y punto'. Cuando levanté la Copa fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Fue increíble. El recibimiento en Valencia, la gente se volvía loca. En el campo de fútbol, toda la ciudad. No se me va a olvidar en la vida, algo maravilloso.

-Estuvo siete temporadas y en todas fue titular, ¿cómo se consigue rendir a tan alto nivel durante tanto tiempo?

-A base de cuidarse y entrenarte mucho y bien. Hubo una temporada que vivía en Calicanto, por las mañanas iba a la ciudad deportiva y por la tarde salía a correr solo por allí para estar más preparado. Esa era una de las claves, me mantenía bien físicamente, difícil jugar pero más complicado mantenerte un año tras otro. Le debo mucho a Ramos Costa, que fue quien me vino a buscar.

-¿Cómo llegó al Valencia después de jugar más de 200 partidos en el Oviedo?

-Me llamó el presidente y me dijo que quería comer conmigo. Yo vivía a 20 kilómetros de Oviedo y fui y me encontré que estaba con Ramos Costa y Pasieguito. Me dijeron que querían que me fuera al Valencia y le dije: 'me voy mañana mismo'.

-Ahí pudo haberse ido al Barça.

-Sí, también revoloteó cuando me llamó el Valencia. Incluso estuve en Barcelona haciéndome fotos y tal pero me volví a Oviedo y fue cuando me llamó el presidente, así que no me lo pensé. Y fue la mejor decisión que tomé.

-¿Ya no le volvió a llamar el equipo azulgrana?

-No, y si cuento lo que pasó... El año que ganamos la Copa, en octavos nos tocó el Barça. Allí perdimos 4-1. Todos creían que estábamos ya eliminados y cuando nos tocan el timbre para salir de vestuario, cogí a mis compañeros y dije: 'vamos a machacarlos, van a caer como moscas'. Salimos súper motivados. 3-0, prórroga y a la calle. Cuando salí de la rueda de prensa y veo a Núñez y a Gaspart que estaban en el pasillo y le caían unas lágrimas...

-Es que con sus marcajes... secó a Maradona, a Cruyff, a Dzajic...

-Los entrenadores me especializaron en eso, cuando venía un jugador así me decían: 'Carrete ven aquí...' y ya sabía lo que me iban a decir. En el Oviedo marqué a Cruyff y después de ese partido dijo que era el que mejor lo había hecho, por eso el Barça se fijó en mí. En el caso de Maradona, Di Stéfano me dijo que no lo dejara ni a sol ni sombra, que si iba a beber yo también. Se me daban bien esos marcajes y con el del Estrella Roja en la Recopa, igual.

-Siempre tuvo fama de duro.

-Tenías que estar concentrado, sacrificándote, pendiente de ellos porque eran grandes jugadores. Lo hacía por el bien del equipo, esto es lo que me toca y punto. Cada uno tenía sus cosas y yo, estas.

-En el amistoso que se jugó en Valencia contra Argentina y Kempes jugó con su país, ¿le tocó frenarlo?

-No, a él no. Dije que yo no lo hacía. Mire, hablaban de Maradona, Cruyff, ¿Y Kempes qué? y ahora continúan hablando de ellos y siempre contesto: '¿Y Kempes? Kempes era tan bueno como ellos o más. Mario era un gran compañero, hace mucho que no hablo con él, pero es una gran persona.

-No marcó tantos goles como él, pero alguno sí que anotó.

-Del que más me acuerdo es del que marqué en el Bernabéu. En un córner a favor, centró Saura y le pegué tan fuerte que entró por la escuadra. No valió para nada porque perdimos 5-1, pero bueno...

-Tras esa derrota hizo unas declaraciones muy duras diciendo que no los querrían ni en la mina.

-Sí, es que sentí mucha vergüenza por la imagen que dimos. A algún compañero le sentó mal, pero es que era increíble. Salir con un resultado así... Se puede perder pero dignamente. Había que correr, pelear y trabajar, pero hacer el ridículo no. Son tiempos pasados, de todo se aprende.

-Ese fue el primer partido de 1983, una temporada donde sufrieron mucho.

-No ganábamos a nadie. El último partido en Valencia encima era contra el Real Madrid. Ellos se jugaban el título de Liga y nosotros necesitábamos ganar para no descender. Salimos allí y ganamos. Al año siguiente fue una liga normalita, y después fue cuando nos hicieron salir por motivos económicos a mí, Saura, Castellanos, Kempes, Bonhof... Y me retiré.

-Era joven, ¿por qué se apartó del fútbol tan pronto?

-Me llamaron de algunos equipos, pero dije que después de jugar en Valencia no quería fichar por otro equipo, así que me retiré. Era joven, pero bueno. Al final guardo y me siento querido por todos los clubes en los que jugué y eso es lo más importante, pero al Valencia le estoy muy agradecido.

-¿Tanto le marcó este club?

-No sé todo lo que le debo a Valencia y al Valencia. Volveré pronto seguro, desde aquello que me pasó no lo he hecho.

-Habla de la ciudad y el club, ¿qué me dice de la gente?

-Es una afición maravillosa. Le das poco y le vale, al que no admite es al que pasa de todo. Lo tuve claro el primer día que me ficha el Valencia. Venía de un equipo modestito y claro vi el campo y pensé 'madre mía'. Primer partido dan la alineación y dicen mi nombre y vi el campo lleno... La primera entrada que hice, voy al suelo y ¡hala! contra la balaustrada, ¡la gente bramaba! unos chillidos... y pensé que esto ya iba a ser fácil. La afición lo que quiere es que el jugador se entregue, luche, se pelee y con eso se conforma. Ganarás o perderás pero dar la cara.

«Vaello era mi hermano»

-Uno de esos aficionados que son algo más que sólo aficionados era Pepe Vaello.

-¡Pepito! Mi hermano, era un monstruo. Venía con nosotros siempre, era uno más de la expedición. Una persona encantadora. Nos traía cinturones. Le recuerdo con un cariño de padre... era increíble. Nos cuidaba, sufría una barbaridad cuando perdíamos.

-Él estuvo en el episodio de Vallecas en el que la policía le quería detener.

-(Ríe) Eso fue un follón y punto. ¡Pero nosotros no teníamos culpa de nada! No pasé miedo, estábamos todos ahí, ¿hemos cometido algún error? pues no y ya está. Cosas que pasan.

-¿Cuánto cree que pagaría el Valencia por ejemplo en este mercado de invierno por un Pepe Carrete?

-4 pesetas... no lo sé, tal y como está el fútbol ahora. En aquella época el Valencia pagó 28 millones. Hoy día no sé cuánto.

-¿Y de la selección española qué recuerda?

-Pasé por todas las categorías. Fui internacional juvenil, sub-21 y absoluta, no había tantas categorías como ahora. Mi trayectoria para ser modesto como era está bien.

-Dice que era 'modesto' pero fue una persona importante en el vestuario, además logró esos tres títulos que supongo que al final es con lo que se queda.

-Sí porque cuando trabajas, trabajas y no ganas ni levantas un título es duro, querer y no poder... Nosotros tuvimos la suerte de conseguir tres y claro que te marca. Queda para la historia y guardado en la memoria para siempre.