Pendientes de saber si vienen los tres mil ingleses Miércoles, 1 mayo 2019, 00:31

820 aficionados es la cifra oficial que el Valencia dio respecto a sus seguidores de cara a este encuentro en Londres. El desplazamiento desde Valencia es relativamente cómodo y no supone tampoco un gran desembolso. Lo que no está claro es cuántos ingleses vendrán la semana que viene a ver en Mestalla la vuelta. Se enviaron 3.000 localidades a Londres y aún están vendiéndose. El Valencia decidió, como ya ocurrió ante el Celtic, cerrar la venta de localidades on line.