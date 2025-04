Penalti en contra del Valencia... y esta vez el árbitro le hace caso al VAR

Esta vez salió cara. Por segunda semana consecutiva el Valencia ha visto cómo le pitaban un penalti en contra en la primera parte, pero en ... ninguna de las accines ha recibido gol en contra. Hace una jornada fue Mamardashvili el que evitó que el Real Madrid empatase en una acción más que dudosa de Tárrega sobre Mbappé, y esta vez al conjunto de Mestalla le ha salido cara con el VAR.

Para ser más precisos, en esta ocasión el colegiado de campo sí que le ha hecho caso a los compañeros que le han alertado desde la sala del vídeo arbitraje. Pasado el cuarto de hora, Sánchez Martínez ha señalado un penalti de Gayà. El capitán blanqunegro se ha lanzado al césped para despejar a la desesperada un balón cuando Peque se disponía a rematar dentro del área ante Mamardashvili.

El ex del Racing, titular después de muchas jornadas, ha visto cómo le despejaban el balón y, posteriormente, Gayà se lo llevaba por delante. En principio Sánchez Martínez no ha percibido el toque de balón y ha señalado la pena máxima. Le han avisado, no obstante, desde la sala VOR y, tras acudir a consultar a la pantalla, ha decretado que no había pena máxima para el Sevilla.

Tanto la actuación como la decisión de Sánchez Martínez contrasta con la de Cuadra Fernández en el Bernabéu. En esa ocasión, el colegiado pidió varias imágenes de la acción hasta que vio una en la que le pareció justificar su primera decisión. Hizo oídos sordos a la recomendación de sus compañeros del VAR y mantuvo el penalti. La parada de Mamardashvili a Vinícius contribuyó a apuntalar la heroica al histórico triunfo valencianista.