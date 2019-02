Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, repasó su etapa como futbolista del Valencia y en concreto el lanzamiento de penalti que falló en la final de la Liga de Campeones contra el Bayern. «Lo he recordado por momentos. No es algo que me viene todos los días a la cabeza, cuando me lo preguntan sí. Lo recuerdo como un momento de mucha satisfacción a pesar de la dificultad de haber errado un penalti en una final de la Liga de Campeones. Llegamos muy lejos, lo cual es difícil», comentó.