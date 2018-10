Pellegrino regresa al lugar donde empezó todo Pellegrino y Valverde, dos exvalencianistas durante el Leganés-Barcelona. / EFE/JuanJo Martín El valenciano Ximo Tamarit es la mano derecha de un técnico al que ha acompañado en sus etapas en España, Argentina e Inglaterra T. C. J. Viernes, 19 octubre 2018, 01:09

valencia. No es sencillo asumir el testigo de entrenadores como Asier Garitano. Técnicos que son algo más que técnicos para un club y cuyo legado parece, al menos en un primer momento, imposible de igualar. Garitano voló a la Real Sociedad al entender que su tiempo al frente del Leganés había terminado. Victoria Pavón, presidenta del conjunto pepinero, explicaba en una entrevista para este periódico una de las claves del vertiginoso ritmo de su equipo en los últimos años: «No gastamos una peseta más de lo permitido. Aplicamos el sentido común». Así que este verano huyó de nombres pomposos y dijo sí al fichaje de Mauricio Pellegrino para llevar las riendas del Leganés. Mañana, el entrenador argentino, que ha enderezado en las últimas jornadas el rumbo de su grupo, regresa al lugar donde empezó todo.

En 2012 Manuel Llorente decidió imponer su criterio al del director deportivo Braulio Vázquez apostando por un novato como Pellegrino para el banquillo del Valencia. Es cierto que al argentino se le adivinaba su futuro como técnico cuando jugaba para Rafa Benítez, pero fue demasiado pronto. «El tema de Mauricio fue un error. Será un buen entrenador, pero nos ha hecho retrasar varios meses la situación del equipo», admitía Llorente pocos días después de despedir a Pellegrino tras encajar un sonrojante 2-5 ante la Real Sociedad.

Seis meses duró la primera experiencia del argentino como entrenador jefe en la élite. No desistiría. El 'Flaco' encontró acomodo en su país, primero en Estudiantes, luego en Independiente. Hasta allí le acompañó Xavi Tamarit, el técnico valenciano que actúa como mano derecha de Pellegrino: no se han separado desde 2012. En 2016 aparece el Alavés y en Vitoria, al fin, llega un año glorioso para el entrenador. En Liga acaba con 55 puntos (noveno) y consigue una histórica clasificación para la final de Copa, donde claudicaría ante el Barça por 3-1. Pese al éxito, Pellegrino decide no renovar y recala en el Southampton, pero su experiencia en la Premier iba a ser corta: en marzo, el conjunto inglés le destituye por los malos resultados pese a que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso.

Con el Leganés sufrieron Pellegrino y Tamarit en los primeros compases. El conjunto madrileño llevaba un punto antes de recibir al Barça en Butarque (sexta jornada). Cuando todo estaba en contra, incluso el marcador (0-1), el Leganés consiguió remontar el duelo. Un 22% de la posesión -y mucha efectividad en ataque- fue suficiente para firmar el primer triunfo y traspasar los nervios a Ernesto Valverde, otro exvalencianista. El 'Lega' llega a Mestalla con 7 puntos, a 2 del Valencia.